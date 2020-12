Jurgen Klopp a exhorté les supporters de Liverpool présents pour le match de dimanche soir avec les Wolves à « soutenir ces garçons au maximum que les règles le permettent ».

Le patron des Reds a également envoyé un message enthousiasmant aux supporters en insistant sur le fait qu’ils « aimeront ce qu’ils voient » de leur équipe.

Les fans reviennent à Anfield pour la première fois en neuf mois, avec 2000 autorisés à y assister car Liverpool est soumis à la réglementation de niveau 2.

Les Reds sont troisièmes de la Premier League et la victoire les fera passer au moins deuxième – mais ils affrontent une équipe des Wolves pleine de confiance après une victoire 2-1 à Arsenal.

Klopp sait que son équipe doit faire face à un test difficile contre les hommes de Nuno Espirito Santo et a informé les fans de Liverpool de leur « responsabilité » s’ils ont la chance d’être présents.

« A ceux qui seront ici, je ne demanderais qu’une chose – que vous souteniez ces garçons au maximum que les règles le permettent », a écrit Klopp dans le programme officiel de Liverpool.

« Je sais par expérience que jouer devant de petites foules sur de plus grands terrains peut parfois être difficile car sur le terrain, vous êtes capable d’entendre des voix individuelles, donc nous avons tous la responsabilité d’être aussi positifs et d’encourager que possible.

«Cela fait longtemps que vous n’avez pas vu cette équipe et j’espère que vous aimez ce que vous voyez. Pour être honnête, je pense que vous le ferez. «