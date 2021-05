Jurgen Klopp fait l’éloge du but «incroyable» d’Alisson, qui maintient Liverpool dans la course pour un top quatre en Premier League | Actualités du football

Jurgen Klopp a décrit le sensationnel vainqueur du dernier souffle d’Alisson et la célébration émouvante comme « vraiment touchants », après que le gardien de but ait incroyablement maintenu Liverpool dans la course pour une place parmi les quatre premiers avec sa tête à la 95e minute aux Hawthorns.

Avec le match à 1-1 et Liverpool ayant besoin de trois points pour garder ses espoirs en Ligue des champions entre ses propres mains, le Brésilien a chargé en avant et a brillamment dirigé dans le coin de Trent Alexander-Arnold à la 95e minute.

Alisson, dont le père est décédé tragiquement plus tôt cette année, a été clairement dépassé au milieu des célébrations qui ont suivi et Klopp, qui a subi son propre deuil cette saison, a déclaré à Sky Sports qu’il pouvait ressentir ce que le gardien de but vivait.

« Nous sommes très proches donc je sais exactement ce que cela signifie pour lui et ce qu’il pensait à ce moment-là », a déclaré le patron de Liverpool.

« C’est exceptionnel. C’est vraiment touchant. Ce n’est que du football mais cela signifie le monde pour nous. »

Image:

Jurgen Klopp embrasse Alisson après son dernier vainqueur pour Liverpool à West Brom



Image:

Jurgen Klopp embrasse Alisson après son dernier vainqueur pour Liverpool à West Brom



Réfléchissant au moment où Alisson est devenu le premier gardien de but de Liverpool à marquer dans un match professionnel, Klopp a déclaré: « Incroyable. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça. Technique insensée!

« De nos jours, vous ne pouvez pas être sûr, vraiment. » Quelque chose ne va pas? Cela ne peut pas être? » Alors je me suis retourné pour demander: « Ai-je raison, a-t-il marqué? » Et vous avez vu les visages des garçons, cela signifie beaucoup pour nous, évidemment.

















0:58



Le gardien de Liverpool Alisson Becker marque un vainqueur du temps additionnel contre West Brom en Premier League.



« Nous sommes toujours dans la course. Mais mercredi [when Liverpool go to Burnley] sera le même combat.

« Je dois dire » chapeau » [take my hat off], West Brom s’est battu avec tout ce qu’il avait, un professionnalisme approprié, et nous a rendu la tâche très difficile, mais nous l’avons fait. «

















3:04



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Liverpool sur West Brom alors que le gardien Alisson marque un vainqueur dans le temps additionnel.



Jusqu’à l’intervention d’Alisson, il était apparu que Liverpool manquerait l’occasion de mettre une pression sérieuse sur Leicester City et Chelsea, les deux équipes juste au-dessus d’elles dans le tableau de la Premier League.

Mohamed Salah avait trouvé un superbe égaliseur après le premier match de Hal Robson-Kanu, mais, malgré une série de tirs au but de West Brom, Liverpool avait du mal à trouver un chemin.

Cependant, Klopp a loué l’attitude de ses joueurs et pour s’en tenir à leur approche prévue jusqu’à la fin du match. Les deux derniers matchs de Liverpool sont contre Burnley à Turf Moor mercredi et Crystal Palace à Anfield dimanche.

















5:14



Alisson Becker de Liverpool donne une interview émouvante consacrant sa tête victorieuse contre West Brom à son défunt père.



« Le match est notre saison en un mot », a-t-il déclaré. «Nous faisons beaucoup de bons trucs, nous sommes assez martelés pour la première erreur, puis nous devons travailler comme des fous.

« J’ai aimé. Personne n’a dépassé le sommet. C’était 1-1, les minutes allaient, descendent, descendent mais nous avons eu les meilleures chances dans les cinq ou six dernières minutes. Nous avons eu un tir de Thiago, de Gini. [Wijnaldum], mais nous avons continué à jouer au football. C’est vraiment difficile contre cette équipe, comment ils défendent, comment ils se sont organisés, mais à la fin, nous avions besoin d’Ali pour le résoudre.

« Maintenant, continuons. Jetons un coup d’œil à qui peut repartir et assurez-vous que nous sommes prêts pour Burnley. Notre dernière partie de la saison semble assez excitante. »

Allardyce: les officiels nous ont coûté les trois points

















4:24



Le patron de West Brom, Sam Allardyce, a déclaré que le match avait été enlevé à ses joueurs sans aucune faute de leur part après deux gros appels contre eux lors de leur défaite 2-1 contre Liverpool en Premier League.



De l’autre côté du but d’Alisson se trouvaient Sam Allardyce et West Brom, qui, bien qu’ils aient déjà été relégués de la Premier League, se sont battus de manière impressionnante.

Le patron Allardyce a déclaré à Sky Sports qu’il n’était pas satisfait de l’arbitre Mike Dean et des officiels du VAR pour deux appels qui, selon lui, ont transformé le concours.

Le premier impliquait Dean accordant un coup franc à Liverpool lorsqu’il a empêché Fabinho au milieu de terrain, tandis que le second était un appel de hors-jeu contre Matt Phillips lorsque Kyle Bartley a frappé d’un coin.

« C’est difficile à prendre après ce que vous avez fait. Nous ne voulions pas qu’un résultat nous soit arraché, non pas par Liverpool mais par les décisions prises aujourd’hui, et malheureusement, deux décisions nous posent problème pour les deux buts de Liverpool.

« L’arbitre devrait donner un ballon, pas un coup franc, pour le premier but. C’est une erreur complète dans la mesure où les règles vont. Ensuite, le but que nous avons marqué que VAR est censé être là pour permettre à un joueur qui est en jeu de marquer un but. but, et ne nous donnez aucune des ordures à propos de « il est dans la ligne des gardiens de but » parce qu’il est à environ deux mètres et demi de lui. C’est juste une décision ridicule scandaleuse quand vous avez VAR.

« J’ai dit avant le match que nous avions besoin d’un peu de chance, que nous avions besoin d’une belle performance, et que nous n’avions pas besoin des officiels ou du VAR pour aller contre nous et ils se sont affrontés contre nous à deux reprises, et c’est la principale raison pour laquelle nous avons perdu ce match aujourd’hui. «