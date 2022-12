Jurgen Klopp fait l’éloge de Jude Bellingham “exceptionnel” alors que Liverpool vise la qualification en Ligue des champions

Jurgen Klopp a fait l’éloge de “l’exceptionnel” Jude Bellingham en admettant que la qualification pour la Ligue des champions est devenue l’objectif principal de Liverpool cette saison.

Klopp est un grand admirateur du talentueux milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui devrait quitter le club de Bundesliga l’été prochain pour un montant supérieur à 100 millions de livres sterling.

Cependant, Liverpool fait face à une concurrence sérieuse pour sa signature du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de Manchester City.

Lorsqu’on lui a demandé si les performances exceptionnelles de Bellingham pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde l’avaient rendu moins abordable, Klopp a déclaré: “Je n’aime pas parler d’argent quand vous parlez d’un joueur comme lui. Tout le monde peut voir qu’il est juste exceptionnel.

“Si vous mentionnez à quelqu’un qui n’a aucune idée du football ou qui connaît le football et ne l’a pas regardé depuis un moment : ‘Quel âge pensez-vous qu’a Jude Bellingham ?’

«Je ne pense pas que quiconque se rapproche de son âge. Ils diraient 28 ou 29 parce qu’il joue tellement mature. Il a disputé une Coupe du monde exceptionnelle. Absolument exceptionnel.

“Avec toutes les choses qu’il a et les choses qu’il peut améliorer, pour le décrire, je dirais que les choses qu’il peut faire sont difficiles à apprendre, et les choses qu’il peut améliorer sont faciles à apprendre. Donc, oui, c’est un très bon joueur.

“J’y pense déjà depuis deux ou trois ans depuis qu’il a fait sa percée à Dortmund. Tout le monde le savait déjà, mais je n’ai aucune idée de ce que cela signifie pour l’argent. Je pense vraiment que si nous voulons tous lui rendre service, nous ne parlons pas trop d’argent. Je veux dire que d’un point de vue anglais. Ne mettez pas d’obstacles à son développement.

ALLER PLUS LOIN Jude Bellingham, Liverpool, Man Utd et la bataille pour le signer l’été prochain

Liverpool aura besoin des richesses de la qualification en Ligue des champions pour avoir une chance de financer ce genre d’accord. Ils se retrouvent actuellement à sept points de Tottenham, quatrième, avec un match en moins.

“C’est très important pour le club et c’est notre principal objectif maintenant”, ajoute Klopp.

« Je suis surpris qu’aujourd’hui vous ne me demandiez pas : ‘Pouvez-vous être champions ?’ Mais 15 points de retard ou quoi que ce soit, comment pouvez-vous poser cette question ?

« C’est important (top quatre) mais vous le demandez dans une perspective de transfert ? Oui. Encore une fois, généralement, nous avons de bonnes chances de nous qualifier pour la Ligue des champions.

« Cela arrivera-t-il cette année ? Je ne sais pas. Mais à 100%, nous sommes à nouveau l’un des prétendants pour les prochaines années.

“Si vous demandez à un joueur et qu’il dit : ‘L’année prochaine, vous n’êtes pas en Ligue des champions et je préférerais aller dans un club de football qui joue cette année et peut-être pas l’année prochaine’, alors je ne suis pas sûr que je le voudrais toujours. joueur pour être honnête.

“Je le comprends à 100% – je veux être en Ligue des champions tout le temps. Pour le moment, nous avons encore deux voies pour nous qualifier l’année prochaine. Tant que c’est le cas, je nous considère comme de bons prétendants à la qualification pour la Ligue des champions.”

Liverpool revient en Premier League le lendemain de Noël lorsqu’il affronte Aston Villa à Villa Park.

ALLER PLUS LOIN La décision de Ward de quitter Liverpool a été une “surprise” pour Klopp

(Photo : Getty Images)