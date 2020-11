Jurgen Klopp fait le point sur les blessures comme "décisions tardives" se profile pour le patron de Liverpool

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il prendra une décision tardive sur la forme physique de Jordan Henderson avant leur affrontement avec Brighton samedi midi.

Henderson a raté les deux derniers matchs de Liverpool en raison d’un problème musculaire, mais est revenu à l’entraînement jeudi dans le but d’être disponible ce week-end.

Au milieu d’un calendrier de matches serré, Klopp a déploré le peu de temps que ses joueurs ont eu pour récupérer et a parlé de la pression exercée sur les footballeurs.

Les Reds pourraient aller en tête de la Premier League avec une victoire au stade Amex et Klopp dit qu’il espère avoir les “ joueurs les plus en forme et les plus frais ” à sa disposition.

“Hendo s’est entraîné hier, une partie de la formation en équipe et a ensuite eu sa session individuelle, nous devons donc voir ce que nous en faisons”, a déclaré Klopp.

«Pour tous les autres joueurs qui ont joué maintenant [against Atalanta], ils sont toujours en convalescence, alors c’est comme ça quand vous n’avez que ces quelques jours entre les deux.

«Nous devons prendre des décisions tardives, donc si vous me demandez maintenant quelle sera la composition et que j’étais d’humeur à vous le dire, je ne pourrais pas.

“JE [will] prendre cette décision le plus tard possible car je dois attendre que le service médical me dise à qui ressemble [they’re] prêt.