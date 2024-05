Jurgen Klopp fait le point sur la blessure d’Andy Robertson – Liverpool FC

Jurgen Klopp s’attend à ce qu’Andy Robertson soit de retour en forme pour le dernier match de la saison contre les Wolves, après que l’arrière gauche ait raté le match nul 3-3 de Liverpool à Aston Villa.

Robertson était absent pour le voyage à Villa Park lundi soir après avoir raté les séances d’entraînement lors de la préparation, Joe Gomez prenant sa place.

• LIRE: Aston Villa 3-3 Liverpool : notes des joueurs

Cela a mis fin à la plus longue séquence du capitaine écossais dans l’équipe cette saison et également à une séquence de deux buts consécutifs, après avoir marqué contre West Ham et Tottenham.

Bien qu’il ait été rapporté avant le coup d’envoi que Robertson n’avait tout simplement pas pris de risque en raison d’un problème mineur, on aurait pu craindre qu’il rate le dernier match de Klopp aux commandes.

Mais l’entraîneur a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match que Robertson prévoyait de reprendre l’entraînement mardi et qu’il serait donc en forme pour le 19 mai.

« Je l’ai vu ce matin et il m’a dit qu’il était prêt à s’entraîner à partir de demain », a expliqué Klopp. « C’est la situation. »

C’est une nouvelle encourageante alors que Liverpool se prépare à des adieux émotionnels à son manager depuis près de neuf ans, avec l’énergie illimitée de Robertson sur le flanc gauche synonyme du succès de Klopp dans le Merseyside.

Seuls cinq joueurs – Roberto Firmino, Mo Salah, James Milner, Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson – ont fait plus d’apparitions pour le patron actuel.

S’il est en forme, il remplacera presque certainement Gomez contre les Wolves, Kostas Tsimikas étant à nouveau laissé à l’extérieur.

Une sortie lors de la dernière journée permettra à Robertson d’éviter au moins de fixer un nouveau plus bas niveau de fréquentation pour une seule saison à Liverpool.

Son moins grand nombre d’apparitions dans une campagne s’élève à 30, soit lors de son premier mandat avec le club, et jusqu’à présent, en 2023/24, il a joué 29 fois.