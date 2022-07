Jurgen Klopp explique pourquoi Liverpool n’a pas signé Jude Bellingham cet été mais fait allusion à un déménagement en 2023

Par Ben Brown









Jurgen Klopp a expliqué que Liverpool n’avait pas signé Jude Bellingham cet été parce que le joueur n’avait jamais été mis sur le marché par le club actuel du Borussia Dortmund, avant de suggérer qu’il ne s’attendait à aucune autre action de transfert cet été.

Liverpool était lié à un déménagement pour un milieu de terrain cet été, mais le monégasque Aurelian Tchouameni a finalement choisi le Real Madrid plutôt que les Reds, et en conséquence toute l’attention s’est tournée vers Bellingham, peut-être le prochain jeune milieu de terrain le plus talentueux au monde.

Le Real Madrid s’est mis d’accord pour signer le milieu de terrain de l’AS Monaco et l’international français Aurélien Tchouameni. pic.twitter.com/dkOpzfpNVi — ESPN FC (@ESPNFC) 11 juin 2022

Cependant, Jurgen Klopp a minimisé les spéculations liant les Reds à un déménagement pour le jeune Anglais, et l’a certainement exclu cet été car il n’était pas disponible.

“Il n’est pas sur le marché, c’est donc le premier problème avec ce joueur”, a déclaré Klopp.

“Eh bien, c’est le seul problème avec ce joueur!”

Il est largement admis que si Bellingham devait être vendu l’été prochain, Liverpool serait désireux de se placer en tête d’une longue file d’attente pour son service.

Klopp exclut les ajouts au milieu de terrain

Pendant ce temps, Klopp a également exclu d’autres ajouts au milieu de terrain à moins que l’une de ses options actuelles ne souhaite partir cet été.

Interrogé pour savoir si les Reds tenaient à faire d’un milieu de terrain leur quatrième recrue de l’été, Klopp a simplement répondu par “Non”. Je peux dire ça.

“Je ne pense pas qu’il se passera quelque chose au milieu de terrain, mais on ne sait jamais”, a-t-il ajouté. “Si quelqu’un vient vers vous et dit ‘je veux y aller’, alors…”

“Personne n’est encore venu me voir – mais si cela se produit, nous devons parler de nouveau.”

Il n’a pas tardé à retourner sa colère contre les médias, les interrogeant sur ce qu’ils pensaient que son équipe manquait avant de souligner qu’il avait beaucoup d’options au milieu du terrain.

“Si la situation reste telle qu’elle est, alors dites-moi pourquoi [Liverpool would look to sign a midfield player]?”, il a commencé.

« Nous pouvons passer par là. Où voulez-vous commencer?

« Alors, Fabinho, Henderson, Thiago, Milner, Keita, Curtis Jones, Harvey Elliott, Fabio Carvalho, Oxlade-Chamberlain. Maintenant, dites-moi quel genre de joueur nous manque-t-il ? Celui qui est offensif, 1,95m et qui arrive dans la surface pour faire de la tête ? Bon, à part ça !

«Nous avons trois joueurs dans l’équipe qui peuvent facilement jouer en tant que n ° 6 – Fabinho, bien sûr, mais Hendo et Milly ont bien joué.

“La créativité? Si nous amenons un joueur juste pour ça, nous rendons immédiatement la tâche plus difficile pour Harvey, Curtis et Fabio.

