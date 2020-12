Jurgen Klopp a déclaré que la seule raison pour laquelle Mohamed Salah voudrait quitter Liverpool « est la météo » en minimisant les liens de sortie de l’Egyptien.

Salah a refusé d’exclure un transfert potentiel vers les géants de la Liga, le Real Madrid et Barcelone, dans une récente interview avec un point de vente espagnol COMME .

Le joueur de 28 ans a encore deux ans et demi sur son contrat à Anfield et a été en forme prolifique cette saison avec 13 buts en autant de matchs de Premier League.

Le départ du principal buteur du club laisserait Klopp avec un sérieux mal de tête, mais le patron des Reds était imperturbable avec une réponse amusante lorsqu’il était pressé sur l’avenir de Salah.

« Nous pourrions tous chercher autre chose si nous le voulons », a déclaré Klopp. « Mais je pense que la seule raison de quitter Liverpool pour le moment est la météo.

« Quelle autre raison pourrait être là? C’est l’un des plus grands clubs du monde, nous payons beaucoup d’argent.

« Peut-être pas le plus au monde, mais nous payons bien et nous avons un stade sensationnel avec des supporters exceptionnels et nous avons une base de fans partout dans le monde.

« Nos couleurs sont le rouge, qui est de toute façon la plus belle couleur. Vous ne pouvez pas forcer les gens à rester, mais c’est tout. Tout est question de timing, de bon moment, de trucs comme ça. »