Jurgen Klopp est heureux de voir la Premier League si compétitive et « excitante » avec Manchester United contribuant à une course au titre captivante.

La Premier League a été un cortège ces dernières années avec Manchester City et Liverpool la remportant tous les deux au galop.

Les deux équipes ont été impliquées dans une bagarre titanesque il y a deux ans, mais n’ont pas été contestées par le reste de la ligue.

Maintenant, il y a plusieurs clubs qui visent le sommet avec seulement six points séparant les six premiers.

United est actuellement en tête de peloton et peut prolonger son avance s’il battait Liverpool dimanche.

Klopp a nommé plusieurs équipes qui sont en lice et insiste sur le fait que ce serait ennuyeux si un côté se détachait des autres.

Il a déclaré: «Cela doit être passionnant et intéressant, ce serait ennuyeux si une équipe était aussi dominante. Comme dans les années 90, au début des années 2000 avec United et plus tôt avec Liverpool évidemment.

«J’avais un peu peur que Man City soit quelque chose comme ça (dominant) et puisse évidemment l’être encore.