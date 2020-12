Jurgen Klopp dit qu’il a crié à ses stars de Liverpool pour les réveiller après avoir vu son équipe prendre du retard contre Fulham.

Les Reds étaient bien en retard lors de l’affrontement de dimanche à Craven Cottage et auraient pu être trois à la mi-temps sans le gardien Alisson.

Ivan Cavaleiro avait été refusé à deux reprises par le Brésilien avant que Bobby Decordova-Reid ne tire Fulham devant.

Klopp était hors de lui sur la ligne de touche alors que ses joueurs avaient du mal à se battre contre les lutteurs de relégation, obligeant le patron de Liverpool à réagir.

« Les 30 premières minutes n’étaient pas bonnes et nous devions nous réveiller mais c’était mieux après cela », a déclaré Klopp à Sky Sports après le match nul 1-1.

«Je ne peux pas écrire un livre, le jeter sur le terrain et leur dire de le lire. Donc ce que je voulais, c’était juste se secouer et recommencer. Un bon début de jeu est bien, mais si vous ne commencez pas bien, vous pouvez recommencer, recommencer et recommencer.

« Il nous a fallu une demi-heure, à peu près, pour mettre les pieds dans le jeu. C’est pourquoi je leur ai crié un peu dessus. Après ça c’était un peu mieux, la seconde mi-temps c’était bien. »

Une autre blessure à Joel Matip a forcé Liverpool à changer à la pause, Takumi Minamino venant le remplacer alors que Jordan Henderson tombait dans les quatre derniers.

Liverpool est sorti du tunnel avec un objectif renouvelé, mais il a commencé à donner l’impression qu’ils ne trouveraient pas d’égalisation.