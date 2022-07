Jurgen Klopp exclut plus d’arrivées à Liverpool: “Sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs, nous avons notre équipe” | Nouvelles du football

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a exclu l’arrivée de nouveaux visages à Anfield tout en insistant sur le fait qu’il faudra du temps à Darwin Nunez pour s’adapter au football anglais.

Klopp est satisfait de l’équipe qu’il a formée cet été, avec Nunez arrivant pour 85 millions de livres sterling de Benfica – un montant record du club – ajoutant à d’autres recrues à Calvin Ramsay pour 6,5 millions de livres sterling d’Aberdeen et Fabio Carvalho de Fulham pour un montant non divulgué. .

Fin mai, Liverpool s’est vu refuser une septième couronne européenne alors que le Real Madrid redevenait roi du continent grâce à la frappe de Vinicius Junior dans une pièce maîtresse de la Ligue des champions entachée par le chaos à l’extérieur du Stade de France.

Cela signifiait que Liverpool terminait la saison avec seulement quatre défaites en 63 matches toutes compétitions confondues pour tomber terriblement en deçà d’un quadruplé sans précédent – ​​et Klopp ne voit aucune raison de renforcer davantage ses rangs malgré la vente notable de Sadio Mane au Bayern Munich.

Image:

Klopp regarde pendant la victoire au RB Leipzig





Klopp a déclaré à Sky Sports: “Sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs non, nous avons notre équipe. Espérons qu’il n’y en aura pas pour que les supporters de Liverpool puissent se concentrer sur d’autres choses.”

Lorsqu’il a été pressé d’éventuelles sorties, Klopp a ajouté: “Je ne parle pas de ces choses, vous le savez. Regardez les résultats, pas le processus – n’oubliez pas!”

Klopp sur les affaires de transfert chez ses rivaux…

Image:

Jurgen Klopp est satisfait des affaires estivales de Liverpool





Réfléchissant aux affaires de ses rivaux, un observateur Klopp a déclaré: “Je ne peux pas dire que les autres ont jusqu’à présent commis une erreur massive sur le marché des transferts.

“Il était clair auparavant que Tottenham allait dans la bonne direction la saison dernière avec ses signatures. Man City n’a pas seulement fait venir des joueurs, ils en ont donné deux à Arsenal et un à Chelsea.

“Nous sommes dans une situation similaire où vous ne pouvez pas toujours aller avec la même équipe. Vous avez besoin de sang frais et de jambes fraîches. City est dans une situation similaire à la nôtre et nous l’avons fait de la même manière. En fin de compte, ils auront tous des footballeurs fantastiques comme nous. La question est de savoir qui en tirera le meilleur parti.

“Tout le monde a la même chance. Nous essaierons de tout donner. L’objectif principal de cette ligue est avant tout de se qualifier pour la Ligue des champions, ce qui est déjà assez difficile.

Sauf si nous avons des blessures ou des ventes de joueurs non, nous avons notre équipe.

“Lorsque vous atteignez cela, et qu’il est encore temps de concourir pour le titre, vous le faites. Lorsque vous vous êtes qualifié pour cela quatre, cinq années de suite, les gens ne l’apprécieront peut-être plus, mais ce sera un combat massif pour le places en Ligue des champions.

“Tout le monde veut gagner la Premier League mais je n’ai aucune idée de qui fera la course. Nous cherchons à jouer la meilleure saison possible pour nous et nous avons vraiment hâte d’y être.”

Klopp entame sa septième campagne complète en tant que manager de Liverpool, et pendant ce temps, le club a recommencé à concourir régulièrement pour le titre de Premier League, bien qu’un seul ait été remporté à huis clos.

“Le changement optique est évident”, a déclaré Klopp en réfléchissant aux six saisons complètes précédentes où il a supervisé les affaires dans la moitié rouge du Merseyside.

“Beaucoup de choses se sont passées entre-temps et maintenant, mais les idées du football n’ont pas changé. Heureusement, nous avons pu le développer, mais les bases sont toujours les mêmes.

Image:

Liverpool a cassé ses frais de transfert de club cet été





“Sans l’intensité et le contre-pressing que nous voulons mettre et le football que nous jouons, ce n’est pas possible, mais en plus de tout cela, nous avons beaucoup évolué.

“Avec le ballon, nous nous sommes beaucoup améliorés au fil des ans et nous sommes devenus beaucoup plus cohérents. La cohérence vient de la pré-saison, nous devons donc atteindre un niveau physique où vous pouvez choisir des performances car nous ne le faisons pas. avoir le temps de s’entraîner.

“Les meilleures séances d’entraînement que nous avons pendant la saison sont les matchs, mais toute l’équipe ne joue pas tous les trois jours.

“Ce sont les défis auxquels nous sommes constamment confrontés. Pour nous, c’est comme d’habitude mais c’est comme ça que les joueurs le prennent. Jusqu’à présent, il semble que les garçons soient très ouverts, veulent écouter et sont prêts à se développer et à s’améliorer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager Jurgen Klopp a déclaré que des changements devaient être apportés à l’équipe de Liverpool, mais il a minimisé les inquiétudes concernant le manque de signatures au milieu de terrain.



“Jusqu’à présent, je n’ai rien à redire.”

Klopp se souvient avec un sourire comment l’intensité de la pré-saison a changé depuis ses jours de jeu, lorsque les rigueurs des exercices aérobies ont traversé le toit et où le travail avec le ballon était une réflexion après coup – “nous nous sommes beaucoup trop entraînés” admet-il – et il n’a pas prêté trop d’attention aux résultats du programme de cet été.

Liverpool affrontera Manchester City dans le Community Shield samedi prochain avant de commencer sa campagne de Premier League contre Fulham à Craven Cottage le 6 août. Être prêt pour le lever de rideau compétitif est ce qui compte pour l’Allemand.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien milieu de terrain d’Aston Villa, Lee Hendrie, pense que Jurgen Klopp fera ressortir le meilleur de la nouvelle signature de Liverpool, Darwin Nunez.



“Les équipes pour lesquelles j’ai joué, nous nous sommes trop entraînés. C’était incroyable !” il a continué. “Nous vomissions après les séances. La science du sport le savait déjà mais les entraîneurs n’écoutaient pas. C’était un cas de plus c’est mieux et plus c’est plus.

“Nous courions comme si nous nous préparions pour un marathon aux Jeux Olympiques ! Ce n’était pas vraiment utile, donc j’aurais beaucoup plus apprécié la pré-saison que nous avons aujourd’hui.

“Du point de vue de l’entraînement, la pré-saison que nous avons eue l’année dernière, qui a duré environ quatre semaines et demie, je dirais que c’était le minimum que vous devriez avoir. Vous avez rarement autant de temps, et cela année, nous aurons passé trois semaines ensemble. Voyons comment nous gérons cela.

Klopp a livré une période dorée dans l’histoire de Liverpool et pense que son équipe peut réussir une fois de plus la saison prochaine. Malgré la défaite en finale de la Ligue des champions, il garde de bons souvenirs de la fin de la saison dernière et il a observé que son groupe avait soif de plus de trophées.

Image:

Liverpool a été battu par le Real Madrid à Paris





“Ça s’est terminé comme on l’a aimé, ça s’est terminé par un défilé”, souligne-t-il. “Nous aurions aimé célébrer encore plus. S’il y a quelque chose de bien à perdre, c’est qu’il y a toujours le lendemain.

“Si vous êtes assez intelligent, vous pouvez collecter des informations sur votre défaite afin de faire mieux et c’est le plan. Il y avait une déception évidente à perdre mais je m’en suis remis assez rapidement.

“Le défilé m’a énormément aidé et essayons à nouveau. Rien ne serait différent si nous avions gagné la ligue ou la Ligue des champions. Je serais toujours assis ici avec le même maillot et le même short. Nous essaierons de l’utiliser et l’analyser de la bonne manière.”

Klopp : Nous avons besoin de temps pour nous habituer à Nunez

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire 5-0 de Liverpool sur le RB Leipzig alors que Darwin Nunez en marque quatre après avoir été remplaçant à la mi-temps.



Klopp a grillé une “soirée parfaite” alors que Darwin Nunez a marqué quatre buts lors de la victoire 5-0 de Liverpool au RB Leipzig la semaine dernière – et le patron des Reds a été encouragé par sa sortie en seconde période à la Red Bull Arena.

“Nous avons besoin de temps pour nous habituer les uns aux autres, ce qui est tout à fait correct”, déclare Klopp. “Cela n’a aucun sens de penser qu’il serait à son meilleur après seulement trois jours d’entraînement.

“Le groupe que nous avons est le meilleur que j’ai eu pour aider ceux de l’extérieur à s’installer. Un attaquant de ses compétences aura besoin de temps car c’est différent de ce que nous avions auparavant.

“Nous avons joué d’une manière différente de Benfica, donc pour moi, les deux équipes doivent s’adapter [the player and the existing players]. Il n’a pas marqué lors de ses deux premiers matchs, en 50 minutes environ, et nous avons immédiatement fait face à des discussions.

“C’est un monde fou là-bas! Il marque ensuite quatre buts dans un match, et nous parlons de lui dans l’autre sens.

“C’est un gars vraiment sympa, il adore être ici, nos joueurs de la communauté espagnole l’aident beaucoup et apprennent déjà l’anglais, travaillant dur pour comprendre les bases – tout va dans la bonne direction.”

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

Matchs à Liverpool: les Reds débutent à Fulham

Liverpool entame la campagne de Premier League 2022/23 avec un voyage à l’heure du déjeuner à Fulham, nouvellement promu, le samedi 6 août.

Ce sera la quatrième saison consécutive au cours de laquelle Liverpool entame une nouvelle campagne contre un nouveau venu en Premier League.

Mais après avoir ensuite affronté Crystal Palace, l’équipe de Jurgen Klopp affrontera Man Utd à Old Trafford le 22 août, avec ces deux matchs en direct sur Sky Sports.

Septembre comprendra des voyages à l’extérieur à Everton et à Chelsea en septembre et Liverpool fera également face à des affrontements consécutifs contre Arsenal et les champions Man City les 8 et 15 octobre respectivement.

Le dernier match de Liverpool avant l’arrêt temporaire de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Southampton à Anfield le 12 novembre avant de reprendre l’action à Aston Villa le lendemain de Noël.

Les Reds accueillent ensuite leurs rivaux United le 4 mars, avant des affrontements délicats lors de week-ends consécutifs à City (1er avril) et contre Arsenal à Anfield (8 avril), avant de terminer la saison à Southampton.