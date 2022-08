Jurgen Klopp et Thomas Tuchel critiquent la Coupe du monde du Qatar à cause des préoccupations des joueurs

Le manager de Chelsea Thomas Tuchel et le patron de Liverpool Jurgen Klopp ont exprimé leur mécontentement face à la Coupe du monde de mi-saison au Qatar en raison des inquiétudes suscitées par les exigences imposées à leurs joueurs.

Tuchel a déclaré que les joueurs pourraient être affectés dans les mois précédant et suivant la Coupe du monde de mi-saison au Qatar, ajoutant que les émotions et les exigences du tournoi phare du football pourraient épuiser les footballeurs. Klopp a déclaré que cela le mettait “en colère” et que les instances dirigeantes du football pourraient faire plus pour protéger les joueurs.

La saison 2022-23 de la Premier League sera interrompue à partir du 12 novembre pour accueillir la Coupe du monde, qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre, et reprendra le lendemain de Noël.

“Cela n’a pas tellement de sens”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse vendredi.

“Les joueurs sont déjà très concentrés sur la Coupe du monde, ce qui est une bonne chose car ils sont en forme et prennent soin d’eux-mêmes.

“Mais c’est aussi une mauvaise chose car ils se concentrent également sur la Coupe du monde et pas seulement ici. Nous verrons comment cela influence les joueurs et leurs performances en octobre, quand cela se rapprochera.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

“Cela aura un impact énorme émotionnellement et physiquement sur les joueurs, ils reviendront épuisés. Un grand succès et une énorme déception peuvent aussi les épuiser mentalement, puis quelques jours plus tard, nous avons le Boxing Day. Je suis un peu incertain à propos de tout cela. “

Le patron de Liverpool, Klopp, a comparé la situation au changement climatique et a déclaré que les gens en parlaient mais que personne n’agissait en conséquence.

“Si vous allez en finale d’une Coupe du monde et que vous la gagnez ou perdez ou un match pour la troisième place, vous êtes déjà assez occupé et le reste commence une semaine plus tard”, a-t-il déclaré.

“Si tous les joueurs ont ensuite une pause, ce n’est pas un problème, c’est bien. C’est comme une pause hivernale que j’ai eue beaucoup en Allemagne en tant que joueur, quatre semaines [off]des trucs comme ça.

“Quand je commence à en parler, je me mets vraiment en colère… C’est comme avec le climat. Nous savons tous que cela doit changer mais personne ne dit ce que nous devons faire.”

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

“Il doit y avoir une réunion où ils se parlent tous et le seul sujet devrait être la partie la plus importante de ce jeu – les joueurs.

“Mon problème est que même si tout le monde sait que ce n’est pas bien, personne n’en parle assez souvent pour que cela change. Quelque chose doit changer.

“Cette Coupe du monde arrive au mauvais moment pour les mauvaises raisons.”

Chelsea et Liverpool commencent leurs campagnes de Premier League samedi, alors qu’ils affrontent respectivement Everton et Fulham.