Jürgen Klopp et la perspective d’un adieu à Anfield convenablement chaotique | Football

C’était le moment que les gros titres et les hackers des réseaux sociaux attendaient depuis janvier de l’année dernière, lorsque Jhon Durán a traversé l’Atlantique pour rejoindre Aston Villa. Cela n’aurait pas beaucoup de sens avec un seul objectif ; il faudrait qu’il en fasse une attelle pour que tout s’emboîte. Moussa Diaby l’a peut-être également reconnu en décochant une passe à la 88e minute à Villa Park lundi soir. Tout ce que Durán avait à faire était de se mettre en travers du chemin et de regarder le ballon rebondir sur sa cuisse et dépasser un Alisson à contre-pied pour porter le score à 3-3 contre Liverpool. Oui, « Durán Durán » a inévitablement fait son chemin sur le World Wide Web, le doublé tardif de l’attaquant colombien ayant sûrement aidé la célèbre formation new wave de Birmingham à remporter quelques billets de tournée.

Pour Jürgen Klopp, c’était une nouvelle démonstration de chaos, la poussée offensive de son équipe étant annulée par une défense plus étanche que le toit d’Old Trafford. Il faut remonter aux jours heureux de début mars pour la dernière cage inviolée de Liverpool en championnat, lorsque la tête de Darwin Núñez à la 99e minute a envoyé Nottingham Forest dans une de leurs crises de colère. Cette victoire 1-0 a donné à Liverpool quatre points d’avance en tête, et ils avaient encore Big Vase et la FA Cup à jouer. Hélas, tout s’est effondré – le succès de la Milk Cup auprès des enfants restera le point culminant de la tournée d’adieu de Klopp.

Cela ne veut pas dire que ce dimanche, le dernier match de Klopp à la barre, ne sera pas une occasion spéciale. Cela reste l’homme qui a transformé les rires de son équipe célébrant un match nul 2-2 contre West Brom à Anfield en jalousie alors qu’ils remportaient le lot. Lorsque Klopp alignera inévitablement ses joueurs après le match devant le Kop, huit ans et demi après ce bras de fer tant ridiculisé, il le fera en tant qu’entraîneur qui a remporté un premier titre en Premier League, Gloire à la Grande Coupe après avoir embarrassé le Barça de Lionel Messi, et une quantité stupide de Wembley nerveux gagne contre Chelsea. Mais sans les éléments brillants, son passage serait toujours mémorable, telle est la joie que le football de Klopp a apporté non seulement à ses supporters mais aussi aux neutres.

Malgré l’imprévisibilité actuelle de Liverpool, le résultat final contre les Wolves est plutôt évident à nos yeux : 5-5, reproduisant le dernier match de Sir Alex Ferguson à la tête de Manchester United à Hawthorns. Klopp organisera inévitablement un spectacle de clôture à Anfield (beaucoup plus divertissant que le spectacle à 37 £ la pièce) événement mis en scène sur les quais une semaine plus tard), laissant ses garçons se déplacer librement alors qu’ils progressent 5-2. Attendre Romelu Lukaku Pablo Sarabia sortira du banc à la mi-temps pour réaliser un triplé qui le ramènera. Néanmoins, Klopp aura un grand sourire sur le visage, et un câlin d’ours qui fera rougir Gary O’Neil suivra au coup de sifflet final. Il y aura des derniers coups de poing, mais aussi des larmes, et il n’y aura pas de coup d’envoi à 12h30. La vague d’au revoir parfaite.

« Je sais que 100 % des supporters des Spurs veulent que nous gagnions » – là-bas Ange Postecoglou, le doigt bel et bien sur le pouls du nord de Londres avant le match contre Manchester City.

Merci à nos amis de l’imprimerie Guardian, nous offrirons quatre dessins animés de David Squires au cours des quatre prochaines semaines. Pour participer, écrivez-nous simplement une lettre pour publication ci-dessous. Nous choisirons le meilleur de nos gagnants de la lettre du jour à la fin de chacune des quatre prochaines semaines et ce digne gagnant recevra un bon pour l’un de nos meilleurs tirages de dessinateurs. Et si vous n’y parvenez pas, vous pouvez scanner l’archive complète des dessins animés de David. ici et achète le vôtre. Les termes et conditions du concours peuvent être consultés ici.

Re: le Football Daily d’hier. Oui, c’est une preuve évidente d’une cascade à Old Trafford. Je dirais aussi une douche absolue la plupart des semaines » – Stuart Macnab.

Re : votre chronologie du prêt de Kalvin Phillips à West Ham (Hammer Horror d’hier, édition complète par e-mail). Vous avez oublié d’ajouter le gain… 8 juin : est rappelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le prochain Euro » – Guy Stephenson.

On a beaucoup discuté récemment pour savoir si la Premier League était réellement la terre promise pour les petits clubs ou si elle était un calice quelque peu empoisonné. Pour répondre à cette question, quelle est la signification des nombres suivants : 1, 1, 5, 0, 9, 3, 2, 2 ? C’est le nombre de victoires remportées par chacun des 8 derniers managers de Huddersfield Town, depuis qu’ils ont tout mis en œuvre pour essayer (et échouer) de battre Forest en finale des séries éliminatoires. Pas très amusant d’être une équipe qui descend de la première division » – Sean Brennan.

