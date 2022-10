Jurgen Klopp est-il tombé en panne d’essence face à la domination de Manchester City ?

Le sourire à pleines dents caractéristique de Jurgen Klopp est devenu quelque peu rare en Premier League cette saison.

Plus fréquemment, il a porté le regard d’un homme aux préoccupations urgentes, ayant peut-être réalisé de façon écrasante que même ses talents particuliers ne peuvent aller aussi loin.

Le football anglais lui doit cependant de garder la Premier League intéressante, compétitive, honnête.

Sans lui, la domination de Manchester City aurait été encore plus prononcée sur quatre ans lorsque Liverpool a défié les attentes et le pouvoir d’achat pour – à peu près – suivre le rythme de l’équipe dirigée par Pep Guardiola et financée par la famille royale d’Abu Dhabi.

Liverpool n’est pas pauvre, cependant. Des frais de transfert record sont allés au gardien de but Alisson et au défenseur central Virgil van Dijk. Et même en été, 71 millions de dollars ont été dépensés pour l’avant-centre Darwin Nunez pour remplacer le sortant Sadio Mane.

Mais l’éclat a disparu, pour l’instant du moins. Tout semble d’autant plus difficile pour une équipe qui était à la portée d’un quadruplé de trophées sans précédent avec seulement deux matchs à jouer la saison dernière.

Même Klopp, normalement jovial, s’est irrité lorsqu’il a été interrogé par les médias cette saison. Son équipe a semblé décousue et fragile défensivement. Les blessures ont ravagé un milieu de terrain déjà vieillissant et l’absence de Mane s’est fait sentir en attaque.

Avant la visite de Man City à Anfield dimanche, Liverpool a 13 points de retard sur les champions en titre et 14 de retard sur le leader Arsenal, mais ayant joué un match de moins que les deux.

Pour cette raison, la déroute 7-1 des Rangers mercredi en Ligue des champions – y compris le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la compétition par Mo Salah – a apporté un soulagement bienvenu.

Le large sourire de Klopp était à l’honneur à Ibrox, mais le résultat offre peu de confirmation que Liverpool peut surmonter ses difficultés de début de saison.

Une victoire 2-0 contre les Rangers la semaine dernière a été suivie d’une défaite contre Arsenal, soulignant les progrès impressionnants réalisés par le manager des Gunners Mikel Arteta et ses références pour être le principal challenger de Guardiola cette saison.

Un record de seulement deux victoires en championnat en huit matchs cette saison est la preuve du déclin dramatique de Liverpool.

Il en va de même pour les résultats très fluctuants dans toutes les compétitions, y compris un record de Premier League égalant la victoire de 9-0 contre Bournemouth et les sept frappés aux Rangers, tandis qu’il y a également eu la défaite écrasante 4-1 contre Naples et un match nul 3-3 avec Brighton à domicile.

Il y a des raisons tangibles à la crise, y compris les blessures d’une foule de joueurs clés qui ont laissé Klopp boucher des trous et avoir du mal à mettre sur pied une équipe cohérente.

Pendant ce temps, la perte de Mane au Bayern Munich a supprimé une partie essentielle de l’attaque qui a propulsé l’équipe à trois finales de la Ligue des champions (une gagnante), le titre de Premier League, la FA Cup et la Coupe de la Ligue sous Klopp, qui est sous contrat jusqu’en 2026. .

L’un des attaquants les plus meurtriers du monde n’allait jamais être facile à remplacer, quelle que soit la confiance que Liverpool accorde à Nunez.

Avec l’arrivée de Luis Diaz en janvier, il y a un sentiment de transition à Anfield. Mais qu’en est-il des facteurs moins tangibles – notamment la tension mentale d’essayer de suivre un rival aussi implacable que City?

On ne peut exagérer à quel point il doit être psychologiquement éprouvant de rivaliser avec une équipe aux ressources apparemment sans fond, ainsi que le génie de l’un des plus grands managers du sport à Guardiola.

Alors que Klopp fait face à la perte de Mane après avoir terminé à un point de City la saison dernière, Guardiola a sans doute ajouté l’attaquant le plus redoutable du monde sous la forme d’Erling Haaland.

Alors que Liverpool a dû juger parfaitement pratiquement chaque signature, City continue de compléter peut-être le groupe de joueurs le plus talentueux du football de club.

Cela doit être épuisant, mais Klopp a continué à affronter son homologue catalan.

Un seul point sépare les équipes au cours des quatre dernières saisons terminées, mais City a remporté trois titres pendant cette période contre celui de Liverpool.

Liverpool a enregistré le genre de chiffres qui le placeraient parmi les équipes les plus dominantes de l’histoire du football anglais, mais il en reste relativement peu à montrer. Cet « échec » ne manquera pas de faire des ravages.

Liverpool a-t-il finalement manqué d’essence après avoir défié les attentes pendant si longtemps ?

La question, plus précisément, est de savoir si Klopp a l’énergie de recommencer.

Son équipe a traversé une crise similaire après avoir remporté le titre en 2020, avec une défense très fine du trophée qui l’a laissée à 17 points de retard sur City.

Liverpool est revenu la saison dernière à un cheveu d’un balayage net.

Cela ressemble déjà à il y a longtemps – mais la victoire de dimanche pourrait servir d’encouragement à ce que les bons moments puissent encore revenir.

