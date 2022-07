Jurgen Klopp envoie un message brutal à Liverpool avant 2022/23

Jurgen Klopp a envoyé un message direct à ses joueurs de Liverpool avant la saison 2022/23.

Le Liverpool de Klopp a affronté le RB Leipzig lors d’un match amical de pré-saison jeudi.

Les Reds sont repartis avec une victoire 5-0 qui a vu Darwin Nunez marquer ses quatre premiers buts pour le club.

Malgré une victoire empathique, Klopp a averti que Liverpool n’était pas proche de l’endroit où il voulait être physiquement :

“Nous avons besoin de ce temps maintenant”, a déclaré Klopp après le match. “Nous ne sommes pas proches de là où nous voulons être physiquement et avec la météo et tout, c’est difficile. Un peu d’Autriche c’est bien, on doit travailler pour s’en sortir, on doit travailler extrêmement dur et ensuite ça ira.

“Je ne sais pas si contre Salzbourg, nous serons vraiment bien parce que nous y allons correctement, mais nous allons essayer et la partie la plus importante de la pré-saison commence maintenant.”

Sur le résultat lui-même, Klopp a ajouté: “Je l’aurais acheté [off you] réellement! Et c’est vraiment sympa. En première mi-temps, de bons moments, de moins bons moments, pas assez de mouvement et il faut s’habituer à jouer 60, 70 ou 90 minutes. Le corps humain est comme ça mais on va s’y habituer à nouveau.

“Alors après une pause de 15 minutes [at half time] nous avons rejoué au football et je voulais que nous soyons un peu plus durs avec nous-mêmes, c’est la pré-saison, mais [I wanted them to] bougez plus et en deuxième mi-temps Hendo (Jordan Henderson) et Millie (James Milner) sont entrés et ils étaient animés comme l’enfer. Ensuite, nous nous sommes créés des occasions.

Liverpool a encore un match de pré-saison contre le RB Salzburg mercredi avant d’affronter Manchester City pour le Community Shield le 30 juillete.

Les Reds affronteront ensuite Strasbourg lors de leur dernier match amical de l’été un jour plus tard avant de lancer leur 2022/23 contre Fulham le 6 août.e.

