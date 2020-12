De tous les managers de la Premier League, Jurgen Klopp est celui que je respecte le plus.

J’ai souvent parlé de lui avec des paroles lyriques dans cette chronique, non seulement parce qu’il est un très bon manager, mais aussi parce qu’il applique des règles de vie très solides, saines et sensées à son football.

Quand je l’entends parler, j’entends quelqu’un qui dit: «Je suis un entraîneur de football, pas un chirurgien du cerveau ou un scientifique qui divise l’atome».

J’ai beaucoup de temps pour cette approche et, en plus de cela, beaucoup de temps pour la façon dont il se conduit avec des vidéos et des lettres aux supporters, jeunes et moins jeunes. Il apparaît comme un très bon gars polyvalent qui a les deux pieds plantés par terre.

Mais, ces dernières semaines, concernant la santé et le bien-être et les blessures des joueurs, je dois admettre que je me suis retrouvé à penser: « Jurgen, reviens-y.

Parce que ce qui m’inquiète, c’est qu’à chaque gémissement et gémissement, il ressemble à quelqu’un qui obtient ses excuses tôt.

En tant qu’ancien joueur de Liverpool, je veux qu’il remporte des titres consécutifs et j’aimerais qu’il quitte ces côtes, chaque fois que ce sera, comme un bel exemple d’un manager étranger qui est entré, adapté aux circonstances uniques. Le football anglais vomit et partit en disant: «J’étais là, j’ai fait ça».

Le fait est que Liverpool, Manchester United et Arsenal, qui n’ont jamais été relégués de la Premier League, ont reçu beaucoup d’argent année après année et ont tous fait plus qu’assez pour étoffer leurs équipes avec 25 internationaux et avoir les meilleures académies du pays.