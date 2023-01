Jurgen Klopp dit qu’il peut passer une autre décennie en tant que patron de Liverpool après un match marquant

Jurgen Klopp a plaisanté en disant qu’il pourrait rester à Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) manager pendant 10 ans de plus, après avoir supervisé le 1 000e match de sa carrière d’entraîneur samedi,

Les Reds ont joué un match nul 0-0 complètement oubliable avec Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) à Anfield, mais c’était quand même une occasion capitale pour Klopp, qui est entré pour la première fois dans le domaine technique il y a 21 ans avec Mayence dans son Allemagne natale.

C’était l’ancien Borussia Dortmund (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le 411e match du patron à la tête de Liverpool, où il a pris le relais en 2015 – et pourrait rester jusqu’en 2033…

Ok, un passage de 18 ans à la direction semble extrêmement improbable à l’ère moderne super intense du football – seuls Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger ont duré aussi longtemps à l’ère de la Premier League – mais Klopp semble assez satisfait à Anfield, malgré les difficultés de son équipe. cette saison.

Parler à BT Sport après le match nul de samedi – qui n’a fait aucune faveur à aucun des deux côtés et a laissé les Reds à 10 points des quatre premiers à mi-parcours de leur campagne – le joueur de 55 ans m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Ma motivation [for the Liverpool job] n’est pas un problème. Je suis un peu comme Obélix, qui est tombé dans le… Tu connais Astérix et Obélix ? Ah, vous ne le savez pas; oubliez ça, c’est évidemment une blague allemande alors. J’ai assez d’énergie pour encore 10 ans si tu veux !”

Dans l’état actuel des choses, Klopp – le quatrième entraîneur le plus titré de Liverpool en termes d’argenterie totale remportée (7 trophées) – est sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2026, après avoir signé une prolongation l’année dernière.

Les Reds seront les prochains en action dimanche, à Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) au quatrième tour de la FA Cup – leur triomphe au cours duquel la saison dernière les a vus compléter l’ensemble des trophées majeurs sous Klopp (après avoir remporté la Coupe de la Ligue trois mois plus tôt, le titre de Premier League en 2019/20 et les Champions 2018/19 Ligue).