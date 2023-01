Jurgen Klopp dit qu’il est peu probable que Liverpool fasse des signatures pendant la fenêtre de janvier

Jurgen Klopp a tempéré les attentes autour de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)admettant qu’il “ne voit plus” de nouveaux visages entrer dans le club ce mois-ci – après l’arrivée de Cody Gakpo.

Liverpool a enduré une campagne torride, Klopp décrivant la défaite 3-0 de samedi en championnat contre Brighton (s’ouvre dans un nouvel onglet) comme le pire de son mandat de sept ans.

Alors que les luttes des Reds se poursuivent, les appels à des renforts – notamment au milieu de terrain, où ils ont souvent semblé d’une fragilité alarmante (bien que leur entraîneur ait souligné des problèmes structurels plus larges) – se sont intensifiés.

Les fans ne devraient cependant pas trop espérer une activité de transfert au cours des deux dernières semaines de la fenêtre actuelle. Lors d’une conférence de presse avant la rediffusion du troisième tour de la FA Cup mardi aux Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet)Klopp expliqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) la situation, citant le manque d’espace d’escouade comme un obstacle possible :

“Nous regardons ‘dehors’ aussi. Ce n’est pas que nous sommes têtus et pensons: ‘Ça y est, nous irons avec ces garçons [the current squad] jusqu’en 2050 !’. Ce n’est pas ainsi que nous le voyons. Tout dépend de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez faire aussi.

“Mais ce que vous pouvez faire est beaucoup plus important … Si les solutions étaient là pour nous, disponibles et réalisables, nous ferions appel à des joueurs pour nous aider – mais nous avons également une équipe existante.

“Nous sommes certainement sous-performants, je le sais – mais je ne peux pas rester assis ici tout le temps et blâmer tout le monde. C’est ma responsabilité qu’ils soient performants. C’est ma première préoccupation, mon premier travail à faire.

“Et oui, nous avons des options limitées, mais nous avons des joueurs avec un contrat ici qui ne sont tout simplement pas disponibles. S’ils l’étaient tous, ce serait certainement une situation différente.

« Si nous apportons [new] joueurs, nous ne pouvons pas tous les mettre sur la liste de la Premier League ou sur la liste de la Ligue des champions – notre effectif n’est pas trop petit ! Nous devons nous renforcer – oh oui – mais est-ce le bon moment pour le faire ?

“Je ne peux pas le voir à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne peux pas changer la réponse chaque semaine car la situation ne change pas, même si nous avons perdu un autre match.”

La dernière défaite de Liverpool – leur deuxième consécutive en Premier League, après un renversement 3-1 à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) – les a laissés languir à la neuvième place, à 10 points des places de la Ligue des champions après 18 matchs.

Après la rediffusion de la FA Cup contre les Wolves, les Reds accueillent également Chelsea hors de forme (s’ouvre dans un nouvel onglet) en championnat samedi.