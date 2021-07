Jurgen Klopp dit que Liverpool ne risquera pas Virgil van Dijk ou Joe Gomez jusqu’à ce qu’ils soient complètement prêts à revenir | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp dit que Liverpool ne risquera pas de jouer Virgil van Dijk ou Joe Gomez en pré-saison jusqu’à ce qu’ils soient complètement prêts à revenir.

Van Dijk est absent depuis octobre dernier avec une blessure au LCA, et quelques jours plus tard, Gomez a également été mis à l’écart pour l’année lorsqu’il s’est blessé au genou gauche, nécessitant une intervention chirurgicale.

Les deux se sont entraînés avec Liverpool dans leur camp de pré-saison en Autriche, mais n’ont pas participé à une action amicale, et Klopp dit qu’il est peu probable qu’ils jouent une minute lors du prochain match de pré-saison des Reds contre Hertha Berlin le jeudi 29 juillet.

Image:

Les joueurs de Liverpool célèbrent après le regretté vainqueur du but contre son camp



S’exprimant après la victoire 1-0 sur Mayence vendredi à LFC TV, Klopp a déclaré: « Ce serait toujours une surprise [if they played against Hertha], Malheureusement.

« Ils ont l’air vraiment bien. Mais regardez, ils font tout, ils jouent au football, nous faisons les choses que nous pouvons faire, ils n’en font pas trop, nous devons juste être patients. Nous nous préparons pour une saison complète, pas un pré -jeu de saison.

« Je ne prendrai pas le risque pour un match ici. Nous avons encore beaucoup de matchs à venir, mais je ne les vois pas être impliqués pour le prochain. »

Le but contre son camp de Luca Kilian a réglé une affaire terne en Autriche vendredi contre l’ancienne équipe de Klopp, mais l’Allemand était satisfait de ce qu’il a vu, même si ce n’était pas parfait.

« Il faut toujours penser à ce que l’on a fait la veille. On a eu une double séance [Thursday], formé ce matin, et c’est exactement ce dont vous avez besoin. De bons trucs intensifs, et essayez de jouer le meilleur football possible. C’est la pré-saison.

« Je suis content de beaucoup de situations que j’ai vues. En première mi-temps, j’ai vu un très bon football, nous avons passé le ballon assez rapidement contre une bonne équipe organisée, une bonne équipe en défense. C’était loin d’être parfait, mais c’est absolument D’ACCORD.

Image:

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que son équipe était loin d’être parfaite contre Mayence



« Les enfants ont forcé un résultat en deuxième mi-temps, et ils l’ont obtenu, donc je suis content de ça.

« Nous devions défendre bien sûr; en termes d’organisation, ce n’est même pas proche de l’endroit où nous devons être, mais comment est-ce? Lorsque vous êtes fatigué, vous essayez d’apporter la meilleure organisation possible sur le terrain, ce n’est jamais à 100% Je pense que les garçons ont fait ça aujourd’hui, et donc je suis heureux

« Personne n’est blessé, ce qui est important, tout le monde s’en est sorti, alors ça va. »

Klopp a fait des débuts corrects à la signature estivale d’Ibrahima Konate lors de la victoire, mais a changé toute son équipe à la mi-temps, donnant des minutes à Billy Koumetio, Leighton Clarkson, Kaide Gordon, Owen Beck et Tyler Morton, après avoir lancé Harvey Elliott depuis le début.

« Harvey Elliott en première mi-temps était vraiment bon. Les enfants se débrouillent bien, je dois dire. J’aime vraiment les regarder et les aider à mieux comprendre le jeu, la position, ils doivent être courageux sinon c’est une perte de temps.

« Dans notre système, la façon dont nous jouons, nous devons faire la différence dans les situations de un contre un, vous obtenez le ballon, si vous pouvez faire une petite différence avec une petite accélération, tout d’un coup, le jeu change.

« Nous l’avons fait, Owen (Beck) l’a fait à quelques reprises, Kaide (Gordon) l’a fait aussi. Nous avions de bons ballons derrière pour Divock (Origi). Billy (Koumetio) a joué son premier match de pré-saison , ça allait aussi, donc tout va bien. »

Analyse : tous les regards sont tournés vers Konate, mais Keita et Gordon impressionnent

Image:

Kaide Gordon impressionné pour Liverpool en Autriche



La marque Gérard de Sky Sports

« Liverpool n’allait jamais faire tourner les anneaux d’un côté deux semaines plus tard dans sa préparation pour la nouvelle saison, et le vieil adage » les performances n’ont pas d’importance en pré-saison « est nécessaire ici.

« C’était une affaire vraiment ennuyeuse pour de grandes pièces, manquant de fluidité et de rythme, mais il y avait une poignée de choses dont Jurgen Klopp sera ravi.

« Naby Keita, qui a besoin de relancer sa carrière à Liverpool, a été le joueur le plus brillant de la première mi-temps, faisant preuve d’une habileté brillante et d’un contrôle étroit à plusieurs reprises pour sortir des impasses et créer. Harvey Elliott aussi, impressionné, et a été distingué par Klopp pour ses éloges.

« Lors de ses débuts, tous les regards étaient également tournés vers Ibrahima Konate, et il s’agissait d’une performance de 6/10 du joueur de 22 ans. Une concession bâclée de possession, suivie d’une brillante récupération pour récupérer le ballon, à peu près résumée ses 45 minutes.

« La seconde mi-temps a considérablement réduit l’âge moyen de Liverpool, et bien qu’Owen Beck obtiendra les éloges pour avoir » mis en place « le but contre son camp, Kaide Gordon, 16 ans, a le plus impressionné.

« Gordon a tout chassé, faisant presque la promotion d’un hurleur du gardien de Mayence alors qu’il poursuivait une passe en retrait, avait l’air rapide et a même produit un mannequin assez superbe et audacieux pour créer une chance pour Divock Origi tard.

« Il est difficile de tirer trop de conclusions de deux lots de 45 minutes, mais le verre de Klopp était à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. »

Et après?

Liverpool affrontera le Hertha Berlin le jeudi 29 juillet à 19h20 au Tivoli Stadion Tirol à Innsbruck, en Autriche.