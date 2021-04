Jurgen Klopp travaillera sur un plan pour résoudre les problèmes de Liverpool devant le but mais admet qu’il n’y a pas de « formule miracle » qu’il puisse appliquer.

Le manager de Liverpool a déclaré qu’il avait besoin d’une période pour être en colère et frustré après avoir concédé un égaliseur cinq minutes après le temps supplémentaire, ce qui a abouti à un match nul 1-1 à domicile contre Newcastle pour nuire à leurs quatre premiers espoirs.

Alors que le schéma du jeu – de nombreuses chances non converties suivies d’un coup de poing de l’adversaire – reflétait de nombreux matches récents à Anfield, ce résultat était peut-être le plus irritant car il les a vus perdre quatre points derrière Chelsea avec seulement cinq matches à jouer.

« Nous sommes très critiques parce que nous savons que les seules personnes à blâmer pour cela, c’est nous », a déclaré Klopp.

















« Mais il ne s’agit pas d’une formule miracle où vous dites » OK, si vous faites « que » tout ira bien à nouveau. «

« Maintenant, j’ai besoin de temps pour être frustré, j’ai besoin de temps pour être en colère et quand c’est fini, on recommence, mais avec des résultats comme celui-ci, vous ne ferez pas de grands pas. »

Klopp a choisi d’aligner ses quatre attaquants seniors ensemble, mais du quatuor Diogo Jota, Roberto Firmino et, peut-être étonnamment compte tenu de son but à Elland Road lundi, Sadio Mane semblait terriblement en manque de confiance.

Ce n’est pas une solution facile, surtout dans un laps de temps si court, et même la constance de Mohamed Salah, qui est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer 20 buts en Premier League en trois saisons consécutives, l’a laissé tomber en un contre un. un avec le gardien Martin Dubravka lorsque l’attaquant égyptien a choisi de tirer avec son pied gauche préféré plutôt que de contourner son adversaire sur sa droite.

















«À l’entraînement, vous pouvez me croire que nous finissons assez souvent quand nous avons le temps de nous entraîner – et nous avons maintenant le temps de nous entraîner, donc ce n’est pas à propos de cela», a ajouté Klopp.

« Dans une phase positive, vous manquez des chances mais c’est juste que personne n’en parle; vous avez 25 tirs, 10 ou 12 sont cadrés, [but] la plupart du temps, seuls deux ou trois d’entre eux sont présents et cela signifie que vous manquez beaucoup d’occasions dans de bons matchs.

« Mais vous ne vous en souciez pas parce que vous êtes dans un moment positif et vous savez juste que c’est ainsi que nous devrions le faire à nouveau et ensuite nous pourrons marquer.

« Notre [current] La situation est difficile à accepter mais on le voit: on marque avec le premier, on ne marque pas avec le second, on ne marque pas avec le troisième, on ne marque pas avec le quatrième et puis évidemment la confiance baisse.

«C’est pourquoi ces situations sont différentes, mais la seule façon de le faire est de créer des chances. C’est ce que nous allons faire.

«Chaque acteur dans le monde a besoin d’un élan, a besoin de retours positifs. Les solutions à long terme sont bonnes, mais nous devons réfléchir et travailler sur le court terme.

« Nous devons redevenir une équipe très difficile à affronter, une équipe en colère d’une manière positive de football.

« Désormais, nous n’avons plus rien à perdre. Nous [next] jouer à Man United à l’extérieur, ils sont dans un bon moment, tout ça [the top four] ne semble pas probable. «