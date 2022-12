Jurgen Klopp dit que Liverpool a concédé des buts “complètement inutiles” lors de la défaite contre Man City alors que les Reds ont dit à Harry Kane qu’il aurait marqué des chances de Darwin Nunez

Jurgen Klopp a déploré la défense de Liverpool lors de sa défaite en Coupe Carabao contre Manchester City, affirmant que tous les buts qu’ils ont concédés étaient “complètement inutiles”.

Les détenteurs de Liverpool ont quitté la compétition en succombant à une défaite 3-2 lors d’un match nul passionnant au stade Etihad.

AFP Ce fut une nuit palpitante et Klopp et Pep Guardiola ont eu un bel échange pendant le match

AFP Mais c’est un autre revers dans une saison qui a eu pas mal de déceptions pour Liverpool

Les buts d’Erling Haaland, Riyad Mahrez et Nathan Ake ont donné la victoire à City dans la soirée, mais tous les buts de l’équipe locale étaient évitables, estime Klopp.

Klopp a déclaré à Sky Sports: “Nous avons joué une formation que nous n’avions pas jouée depuis longtemps et nous avons dû changer à peu près lors de notre dernière session. Vous avez pu le voir, nous avons eu besoin d’un temps d’adaptation.

“Dans les 15 premières minutes, nous avons eu de vrais problèmes et cela a un peu tué notre confiance et notre conviction.

“Les buts que nous avons encaissés étaient complètement inutiles. Nous avons eu de bons sorts et nous aurions aussi pu marquer plus de buts. C’est un résultat avec lequel nous devons vivre maintenant.

« C’était un match de haute intensité de la part des deux équipes, c’est normal. Nous avons joué un bon match mais pas assez pour battre City ce soir. Cela dit quelque chose mais pas tout. C’est comme ça.

“Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer et nous pouvons les intégrer aux prochains matchs et c’est ce que nous ferons.”

Getty Klopp a admis que Liverpool avait échoué en défense

DESSINER Quand aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao ? Heure de début, chaîne de télévision, numéros de balle

cher Benfica a fixé un prix exorbitant pour Man United et la cible de Liverpool, Fernandez

PAUVRE Le déclin d’Alli se poursuit alors qu’il est remplacé après 29 minutes contre les vairons turcs

HILARANT Giroud fournit une réponse amusante à Cummings après avoir affirmé qu’il ne parlait pas anglais

FAUX Arsenal et West Ham ont refusé des buts parmi six décisions VAR “incorrectes” cette saison

coupable L’ancien défenseur de la Premier League risque la prison après avoir été reconnu coupable d’escroquerie commerciale de 8 millions de livres sterling

HAUT La femme de Messi continue de célébrer la victoire de la Coupe du monde et publie des photos des coulisses

NUAGE SOMBRE Man United dit adieu à Ronaldo avec un segment de 81 mots dans le programme de la journée







Jamie O’Hara de talkSPORT a ajouté: “Liverpool avait l’air un peu ouvert, n’est-ce pas?

«Je sais que City y était, mais je pense que le score flatte presque Liverpool dans une certaine mesure. Ils ont eu de grandes chances de mettre Liverpool à l’épée, Manchester City.

Une autre nuit, Darwin Nunez aurait pu réussir un triplé, l’Uruguayen ayant repoussé deux grandes occasions en première mi-temps, tandis que sa troisième chance de la nuit l’a vu tirer à côté lorsqu’il était au but.

Et Charlie Adam et Carlton Cole de talkSPORT ont suggéré que Haaland et Harry Kane auraient englouti les chances présentées à Nunez.

Getty Haaland a été impitoyable devant son but, débloquant l’impasse en dix minutes

Getty Mais Nunez a été pris en défaut devant le but

Adam a déclaré dans un commentaire pour talkSPORT: “Il aurait pu au moins avoir un but, je pense.

«Les opportunités qu’il a eues, il en a arraché quelques-unes et celle où il a volé le coup franc de Robertson, il n’a jamais vraiment montré de conviction. Il la laissa toucher son talon.

“S’il avait montré une réelle conviction, il aurait pu marquer. Un top, top attaquant n’importe quel autre soir – si c’était un Haaland ou peut-être un Harry Kane, aurait probablement pu faire un tour du chapeau ce soir.

«La seconde mi-temps, il a eu trop de temps pour y penser. Au moment où il a traversé, il l’a saisi et l’a traîné large.

Cole a ajouté sur The Sports Bar: “Si Nunez met ces chances dans le sac d’oignons, vous envisagez un match différent.

« Vous devez être impitoyable là-haut. J’aime Nunez, je pense que c’est un joueur de haut niveau – ses courses, son agressivité, il se déplace très bien sur le terrain.

« Avec des chances comme celle-là, Kane met ces chances dans le filet. C’est ce qui manque à Liverpool en ce moment.

« Combien de temps lui faut-il pour se coucher ? C’est trop long.”