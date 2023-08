Jurgen Klopp dit que la victoire « folle » de Liverpool à Newcastle a été plus difficile que le retour de Barcelone | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp a salué la victoire de Liverpool à Newcastle comme un retour plus difficile que leur célèbre match de Ligue des champions contre Barcelone.

Le doublé tardif de Darwin Nunez a réalisé un revirement étonnant alors que Liverpool a surmonté le carton rouge de Virgil van Dijk pour battre Newcastle 2-1 dans une rencontre chaotique et controversée.

On a demandé à Klopp comment ce retour se comparait à leur célèbre victoire 4-0 contre Barcelone à Anfield en 2019 – un résultat qui leur a valu une victoire globale après avoir perdu le match aller de la demi-finale 3-0.

« C’était beaucoup plus difficile que le match contre Barcelone », a-t-il déclaré.

« C’était à domicile et nous avons joué un premier match sensationnel qui a été perdu 3-0, mais nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes et savions que nous pourrions faire du mal à Barcelone si nous les défendions correctement.

« C’était complètement différent. Nous n’avons pas bien commencé, nous avons encaissé un but et un carton rouge. En fait, nous avons mieux joué à partir de ce moment-là, avec beaucoup plus de contrôle. Newcastle a eu du mal à créer car nous étions plus compacts et nous nous sommes battus très dur.

« A la mi-temps, on avait le sentiment d’une performance spéciale avec une super attitude, de la passion, de l’envie et un peu de chance aussi. Nous avons calmé le jeu et fait entrer Darwin. [Nunez]. Il était excité car il ne partait pas et a mis toute son énergie sur ses deux tirs. C’était une super performance avec deux buts de premier ordre.

« À la mi-temps, nous avons dit que si nous pouvions inverser la tendance, ce serait quelque chose à dire aux petits-enfants. Je vois le mien dans 10 jours, alors je leur dirai.

« Je n’ai aucune idée de ce que cela signifie [for the rebuild] mais en ce moment, avec mon histoire de plus de 1 000 matchs, je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça de cette façon, à Newcastle, avec cette atmosphère, c’est fou. Je n’ai jamais eu ça, c’est spécial, qu’est-ce que ça veut dire ? Je n’ai aucune idée. La semaine prochaine, c’est Aston Villa, qui est forte donc nous devons être prêts. »

Trent : Une victoire pour les âges

Trent Alexander-Arnold s’adressant à Sky Sports :

« C’était incroyable, quelque chose de très spécial. Vous venez ici avec un plan de match, vous dictez le jeu et tuez l’atmosphère, car c’est un avantage pour eux. Mais nous avons dû le faire à la dure, très durement. Nous avons creusé profondément. et rassemblés. Une performance pour les âges, une de nos meilleures performances. Il y a eu des performances exceptionnelles. «

Alisson : Ne nous mettons pas de mots dans la bouche, nous sommes ensemble

Alisson s’adressant à Sky Sports :

« Vous ne pouvez pas sous-estimer Liverpool, même dans un match comme celui-là. Lorsque vous jouez en tant qu’unité, vous pouvez faire tellement de choses, réduire le terrain et jouer avec notre qualité. Nous avons dit à la mi-temps que nous aurions des occasions et que nous en étions capables. de faire quelque chose. Nous l’avons fait. C’était unique en son genre.

« Je crois vraiment que nous pouvons faire quelque chose de spécial cette saison. On a tellement parlé de nos sentiments pendant le mercato. S’il vous plaît, ne nous mettez pas de mots dans la bouche, nous sommes ensemble, nous croyons en nous et nous l’avons montré ici à Newcastle, un endroit vraiment difficile pour marquer trois points dans ces circonstances. Nous devons profiter de ce match pour avancer maintenant.

Howe : Nous nous en prenons à nous-mêmes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe a réfléchi à la défaite dramatique 2-1 de Newcastle contre Liverpool et a estimé que le match aurait dû être plus confortable pour eux, mais ils n’ont pas été assez impitoyables devant le but.



Le patron de Newcastle, Eddie Howe, s’adressant à Sky Sports :

« Nous aurions dû mettre le match au lit et c’est la chose avec laquelle nous nous en voulons tous. Nous avons eu beaucoup d’occasions. Leur gardien de but a réalisé l’un des meilleurs arrêts que j’ai vu en direct. Ce n’était tout simplement pas le cas.

« Nous avions besoin du deuxième but car Liverpool est dangereux.

« Nous n’avons vraiment pas de chance – leur premier but touche le dos et le talon de Sven, puis atterrit parfaitement pour Nunez. Ce n’était pas notre intention de ne pas poursuivre sur la lancée que nous avions dans le match. Liverpool s’est contenté que nous ayons le ballon devant. « Il y en avait moins et il y avait moins d’espace. C’était difficile de les démonter. »