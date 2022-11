Jurgen Klopp devrait avoir son mot à dire sur les transferts de Liverpool après la sortie de Julian Ward

Jurgen Klopp est sur le point d’assumer la responsabilité du recrutement des joueurs de Liverpool l’été prochain, ont déclaré des sources à ESPN, à la suite du départ surprise du directeur sportif Julian Ward après moins de six mois de travail.

Ward a été élevé à son poste à la fin de la saison dernière après que Michael Edwards, l’homme crédité d’avoir transformé la politique de recrutement de Liverpool en la meilleure d’Europe, ait démissionné pour faire une pause dans le match.

Des sources ont déclaré que Ward, 41 ans, quitte son poste pour des raisons personnelles et qu’il respectera un préavis de six mois et restera en poste jusqu’à la fin de la saison.

Mais avec les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), actuellement en train de trouver un acheteur pour les 19 fois champions d’Angleterre, des sources ont déclaré que Ward ne serait probablement pas remplacé par les propriétaires. A ce titre, le club fonctionnera avec une opération de recrutement pilotée par les managers jusqu’à ce qu’un nouveau repreneur soit trouvé.

Cela signifierait que Klopp aura davantage son mot à dire sur les entrées et sorties de transfert de Liverpool. Klopp avait voulu que le club ajoute un nouveau milieu de terrain à l’équipe pendant la fenêtre de transfert d’été au milieu des inquiétudes concernant la forme physique de plusieurs joueurs dans ce domaine de son équipe.

Et bien que la FSG ait autorisé un prêt pour la Juventus et le milieu de terrain brésilien Arthur Melo le jour de la date limite de transfert, le joueur de 26 ans n’a fait qu’une seule apparition – une sortie de 13 minutes en Ligue des champions contre Naples en septembre – en raison de une série de problèmes de blessures.

Avec Klopp prolongeant son contrat plus tôt jusqu’à la fin de la saison 2025-26, des sources ont déclaré que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund devrait assurer la stabilité lors de la recherche d’un acheteur par la FSG en supervisant le département de recrutement des joueurs en l’absence d’un sportif. directeur.