Jurgen Klopp déplore un autre mauvais départ de Liverpool dans son match nul avec Brighton après un thriller 3-3 | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a regretté un autre départ « nul » de Liverpool lors de leur passionnant match nul 3-3 avec Brighton – et a admis que l’avance qu’ils avaient jetée n’aurait pas été méritée s’ils avaient tenu pendant trois points.

Les Reds se sont retrouvés 2-0 face aux Seagulls de Roberto de Zerbi dans les 17 premières minutes, grâce au doublé de Leandro Trossard, et tandis que Liverpool de Klopp a réussi à renverser le déficit à une avance de 3-2, l’ailier belge a encore frappé avec sept minutes à jouer. laisser le butin partagé.

C’est la 10e fois que Liverpool concède le premier lors de ses 15 derniers matchs de compétition et Klopp pense que l’incapacité d’obtenir le premier but a eu un impact sur sa forme récente.

“J’ai parlé aux garçons de la même manière que je vous parle: je ne sais pas combien de fois je dois dire que nous avons besoin d’une réaction”, a déclaré Klopp après le match. “Le premier but a un impact sur les deux équipes.

“Ils avaient l’impression de voler. Nous nous sommes dit” d’accord, voici que ces déchets recommencent “. Nous avons riposté, c’est positif, même si cela ne se sent pas sur le moment. Nous devons accepter un point.

“Nous aurions pu mieux défendre. C’est le football et vous devez l’accepter. Un jour comme celui-ci, quand ça commence comme ça, il est important de se frayer un chemin. Ce serait bien si vous pouviez le gagner. Nous avons toujours des problèmes contre Brighton, qui est une très bonne équipe de football mais nous devons faire mieux.

“Je sais que nous avons 10 points et c’est la réalité. Je ne m’en cache pas. Nous devons y aller ensemble et construire.”

“Je ne suis pas sûr que nous méritions une victoire”

Les points perdus laissent Liverpool à la neuvième place avec 10 points – 11 derrière le leader Arsenal, bien que l’équipe de Klopp ait joué un match de moins que les Gunners.

Klopp a admis qu’il n’était pas sûr que l’affichage de Liverpool méritait les trois points car il pensait que Brighton de De Zerbi, qui jouait son premier match sous la direction de son nouveau manager italien, méritait quelque chose du match.

“Ce jeu a des histoires différentes”, a ajouté Klopp. “Il y a l’histoire de la façon dont nous avons encaissé deux premiers buts, il y a l’histoire de la façon dont nous sommes revenus dans le match, puis il y a l’histoire de la façon dont nous l’avons jeté.

“Brighton est une très bonne équipe de football et une vraie équipe. C’était une formation différente, nous avons été un peu surpris? Oui, un peu. Mais nous étions déjà menés 2-0 lorsque nous nous sommes adaptés à partir de cela.

“Nous avons marqué nos buts qui étaient les contre-attaques. Nous aurions pu gagner mais aurions-nous mérité de gagner? Je ne suis en fait pas sûr. Brighton méritait quelque chose.

“Avec toutes les bonnes choses que nous avons faites pendant la semaine, la confiance est un peu plus basse et quand quelqu’un appuie dessus, c’est vraiment difficile. Nous devons l’accepter. Bien sûr, ce n’est pas suffisant pour nous mais c’est ce que nous avons obtenu .”

De Zerbi : Partir sans rien n’aurait pas été bien

Le nouveau patron de Brighton, De Zerbi, était ravi de la performance de son équipe à Anfield et a estimé que cela aurait été injuste si son équipe n’avait pas trouvé cet égaliseur tardif.

“Je suis fier de mes joueurs, de mon club”, a déclaré l’Italien. “Il y avait une possibilité de gagner le match, mais Liverpool est une équipe fantastique et je savais avant le match que cela pouvait être difficile et ça l’a été.

“Le point est important pour nous car si nous ne l’avions pas obtenu, cela n’aurait pas été le bon résultat. Je n’essaie pas de dire que nous voulions gagner, car Liverpool est Liverpool, mais nous avons eu beaucoup d’occasions Si nous avions gagné le match, nous n’aurions pas eu l’impression d’avoir volé quoi que ce soit.

“A Anfield, le jeu ne dure pas seulement 90 minutes, c’est 90 plus le temps additionnel.”

“Nous devons apprendre à améliorer la possession du ballon et la vitesse du ballon. En Premier League, il est difficile de contrôler les matchs et seul Man City est capable de le faire, mais notre objectif est de contrôler beaucoup plus le jeu.”

Et sur le héros du triplé Trossard, De Zerbi a ajouté: “Quand il était dans l’équipe nationale avec la Belgique, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit qu’il devait augmenter son nombre de buts et cela m’a rendu heureux aujourd’hui.”