Jurgen Klopp dénonce les décisions « injustes » et « folles » lors de la défaite de Liverpool à Tottenham

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a critiqué les officiels du match après la défaite 2-1 des Reds à Tottenham en Premier League samedi.

L’équipe de Klopp a fait expulser Curtis Jones pour un défi sur Yves Bissouma suite à un examen du VAR en première mi-temps et s’est retrouvée avec neuf hommes après que Diogo Jota ait décroché deux cartons jaunes en deuxième période.

Pire encore, il a été confirmé après le match qu’un effort refusé de Luis Diaz en première mi-temps aurait dû être retenu, PGMOL admettant que leur appel de hors-jeu était incorrect et aurait dû être annulé par le VAR.

Malgré leur désavantage numérique, Liverpool a continué à concourir et semblait marquer un point fougueux jusqu’à ce que le but contre son camp de Joel Matip à la sixième minute du temps additionnel ait donné la victoire aux Spurs au Tottenham Hotspur Stadium.

« Je suis maintenant relativement calme », ​​a déclaré Klopp à Sky Sports après le match. « Les joueurs étaient calmes. C’est difficile à gérer [these sorts of referee decisions].

«Je n’ai jamais été aussi fier de l’équipe qu’aujourd’hui. Je n’ai jamais vu un match comme celui-ci avec les circonstances les plus injustes et les décisions folles. »

Klopp a ajouté qu’il était satisfait de la mentalité et de l’esprit de ses joueurs, qualifiant l’effort de « assez spécial », mais il ne pouvait pas croire les appels qui allaient à l’encontre de son équipe.

« [For Diogo Jota] le premier jaune n’était pas un jaune », a-t-il déclaré. « Puis il en reçoit un deuxième et défendre avec neuf joueurs est délicat. Vous voulez construire quelque chose, vous avez besoin de joueurs avec une mentalité et je les ai vus aujourd’hui, ils se sont battus. Ce soir, c’est assez spécial. »

Et sur le but refusé de Díaz, il a déclaré : « Je suis entré à la mi-temps, un de mes assistants a ouvert son smartphone et la première rediffusion sur Instagram a montré qu’il n’y avait pas de hors-jeu. »

Liverpool perd son record d’invincibilité en Premier League cette saison, mais n’est qu’à deux points du leader Manchester City avec sept tours disputés et peut se réjouir de sa performance dans le nord de Londres.

« Ce n’est pas cool », a déclaré Klopp. « Mais la performance et la façon dont nous avons trouvé notre chemin dans ce match sont incroyables. »

