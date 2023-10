Jurgen Klopp demande à Liverpool de rejouer contre Tottenham après qu’une erreur du VAR ait refusé le but de Luis Diaz | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp a demandé que le match de Liverpool contre Tottenham soit rejoué après que le VAR n’a pas réussi à accorder le but de Luis Diaz qui a été exclu pour hors-jeu.

Actualités Sky Sports Il semble que la position de la Premier League reste inchangée : une rediffusion ne serait pas envisagée.

Klopp a déclaré : « Il est vraiment important que, aussi grand et important que soit le football, nous le gérions de manière appropriée.

« Toutes les personnes impliquées, l’arbitre sur le terrain, le juge de touche, le quatrième arbitre et surtout dans ce cas le VAR, ne l’ont pas fait exprès. C’était une erreur évidente et je pense qu’il y aurait eu des solutions par la suite.

« Certaines personnes ne veulent probablement pas que je dise, mais pas tellement en tant que manager de Liverpool, mais plutôt en tant que footballeur, que le seul résultat devrait être une rediffusion. C’est comme ça. Cela n’arrivera probablement pas. »

Diaz a été signalé hors-jeu après avoir marqué, mais les rediffusions ont montré qu’il était réellement en jeu, bien que Darren England, le VAR, ait cru à tort que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but, ce qui l’a amené à dire à Simon Hooper, l’arbitre, que le contrôle était terminé.

Après que l’Angleterre et l’assistant VAR Dan Cook aient été alertés de leur erreur par l’opérateur de rediffusion alors que le but n’avait pas été accordé, ils ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient pas intervenir car le jeu avait repris.

Klopp a ajouté : « L’argument contre [a replay] ce sera probablement le cas si nous ouvrons cette porte, alors tout le monde le demandera. La situation est tellement sans précédent que j’ai 56 ans et je suis absolument habitué aux mauvaises décisions, aux décisions difficiles, mais quelque chose comme ça, autant que je me souvienne, ne s’est jamais produit.

« C’est pourquoi je pense qu’une rediffusion serait la bonne chose. Si cela se reproduisait, une rediffusion serait la bonne chose à faire ou l’arbitre aurait la possibilité de réunir les deux entraîneurs et de dire : « Désolé, nous avons commis une erreur, mais nous pouvons le faire ». résolvez-le. Laissez Liverpool marquer un but et nous pourrons commencer à partir de là.

« Je ne suis en colère contre personne, pas du tout. Nous ne devrions pas les attaquer. Ils ont commis une erreur et ils se sont sentis horribles ce soir-là, j’en suis sûr à 100 pour cent. Cela me suffit, personne n’a besoin de punition supplémentaire. »

Lorsqu’on lui a demandé si le club avait demandé – ou demanderait – officiellement à la Premier League une rediffusion, Klopp a ajouté : « À ce stade, nous examinons toujours les informations dont nous disposons. »

« Aucune approche formelle de Liverpool concernant la rediffusion »

Melissa Reddy, journaliste principale de Sky Sports News :

« Liverpool n’a pas encore fait de démarche formelle auprès de la Premier League pour faire rejouer le match.

« L’avocat général du club et directeur de l’administration et de la gouvernance du football, Jonathan Bamber, fait preuve de diligence raisonnable sur les options et les prochaines étapes au nom du club.

« La solution de Klopp à la situation est un sentiment personnel sur ce qu’il estime être juste, pour emprunter sa propre description, » un footballeur « . Il a reconnu qu’une rediffusion n’aurait pas lieu et que la position de la Premier League est que cela ne sera pas pris en compte. .

« Le souhait fondamental de Liverpool reste une révision appropriée et l’amélioration des normes, de la communication et de la transparence autour de l’arbitrage avec des directives plus claires lorsque des erreurs aussi importantes sont commises.

« Klopp et le club ont une fois de plus souligné que la voie à suivre ne consistait pas à blâmer individuellement ou à punir un officiel, mais à examiner de manière approfondie les échecs procéduraux et la manière d’y remédier correctement. »

Analyse : Une situation sans précédent | Les chances de rejouer sont minces, voire nulles

Jason Burt du Telegraph et Charlie Wyett du Sun discutent de l'audio VAR publié du but refusé de Liverpool par Luis Diaz et de la question de savoir si le football devrait copier le protocole de communication TMO du rugby.



Analyse du journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett :

« Extraordinaire est exactement le mot juste. C’est une situation sans précédent que nous avons vue avec l’erreur commise par le VAR avec un but parfaitement bon de Liverpool inscrit de manière incorrecte.

« Mais c’est tout aussi sans précédent d’entendre un manager de Premier League demander qu’un match soit rejoué. Je n’ai jamais entendu cela auparavant et je ne suis pas sûr que nous entendrons un jour cela à nouveau. Jurgen Klopp pense probablement qu’il est très peu probable que Liverpool obtienne un accord. une rediffusion contre Tottenham Hotspur. Mais le fait qu’il ait déclaré très calmement qu’il pensait qu’une rediffusion était la bonne décision et serait le bon résultat, montre à quel point lui et le Liverpool Football Club sont convaincus de cette situation.

« C’était vraiment significatif que Klopp ne crie pas ou ne frappe pas du poing sur la table, c’était une réponse calme et mesurée à quelque chose qui s’est passé il y a trois jours.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avait beaucoup à dire sur le but refusé à tort de Luis Diaz lors de leur match contre Tottenham et sur la discussion autour du VAR.



« Après avoir entendu tout cela, Klopp a déclaré d’une manière très mesurée et calme qu’il souhaitait une rediffusion. Il pense que c’est le seul moyen de rendre les choses justes et de redresser cette situation difficile.

« Les chances que ce match soit rejoué sont minces, voire nulles. Je ne vois pas comment la Premier League accepterait ici les arguments de Jurgen Klopp selon lesquels le match devrait être rejoué.

« Cela créerait un précédent extraordinaire, si chaque fois que quelque chose comme ça se produisait, il devait y avoir une rediffusion, nous aurions rejoué, après rediffusion, après rediffusion. Et ce n’est tout simplement pas pratique du point de vue de la Premier League. Donc je pense là-bas, il n’en aura pas les moyens.

Klopp toujours mécontent du licenciement de Jones

Curtis Jones voit rouge pour un tacle sur Yves Bissouma. Mais Gary Neville, expert de Sky Sports, n'était pas d'accord avec la décision.



Liverpool a ensuite perdu 2-1 à Tottenham et a terminé avec neuf joueurs après que Curtis Jones ait reçu un carton rouge direct avant que Diogo Jota ne reçoive deux jaunes.

Jones devrait purger une suspension de trois matches après l’échec d’un appel visant à annuler la décision. Klopp pense toujours que le milieu de terrain n’aurait pas dû être expulsé.

« Ce qui a rendu cette journée vraiment difficile pour nous, ce sont toutes les autres décisions », a-t-il déclaré. « Nous parlons maintenant du processus du VAR, mais dans ce match, il y a eu une autre situation où Curtis Jones a reçu un carton rouge et je reste d’avis que ce n’est pas un carton rouge.

Jamie Carragher remet en question le processus de révision du VAR, suite à l'expulsion de Curtis Jones lors de la défaite 2-1 de Liverpool contre Tottenham.



« L’arbitre a été appelé à l’écran et a vu pendant les trois premières secondes une image figée. Je donnerais un carton rouge immédiat pour cette image. Ensuite, il voit la rediffusion au ralenti et je donnerais un carton rouge pour le ralenti. Mais en temps réel, ce n’est pas un carton rouge.

« Ensuite, vous faites appel et le panel de la FA dit que ce n’est pas une erreur claire et évidente. Je pense que oui. Mais la première décision de l’arbitre était jaune. Ensuite, l’erreur claire et évidente est de montrer une image figée et un ralenti.

« En plus de cela, Diogo Jota a reçu deux cartons jaunes pour ne pas avoir touché un joueur une seule fois. C’est aussi sans précédent. Mais tout va bien, nous pouvons tirer beaucoup de ce match. J’ai vu une équipe merveilleuse se battre contre toute attente. une manière incroyable et juste.