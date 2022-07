Jurgen Klopp de Liverpool vise à creuser à Manchester United avant le match amical de pré-saison

Liverpool a atterri à Bangkok dimanche avant son match amical contre Manchester United – et Jurgen Klopp n’a pas pu résister à une fouille ludique à l’arrivée.

Une conférence de presse a eu lieu à l’aéroport peu de temps après l’atterrissage de l’équipe des Reds pour la première étape de leur tournée de pré-saison.

United était déjà arrivé après avoir pris l’avion vendredi. Et avant que la presse ne puisse dire un mot, Klopp est intervenu avec son propre coup taquin: “Première question que j’ai… est-ce que ça ressemblait à ça hier quand Manchester était là aussi?” A quoi quelques cris de « non, non » ont pu être entendus en réponse.

Sur le match lui-même, qui a lieu mardi à 14 heures, heure britannique, Klopp avait ceci à dire :

« Habituellement, les matchs de football sont la chose la plus importante pour nous. Mais dans ce cas précis, c’est vraiment plus pour les gens », a-t-il déclaré.

“Nous avons 37 joueurs – toutes les générations ici – et nous devons tous les utiliser. Les garçons qui étaient en service international cet été ne sont arrivés qu’à peu près aujourd’hui. Ils ne peuvent pas jouer trop longtemps, mais nous essaierons également de leur accorder quelques minutes.

“Manchester United. Nouveau gérant. Formé un peu plus longtemps que nous. Pas sûr, mais peut-être dans une meilleure situation en ce moment. Nous le considérons comme un test important car c’est contre United – et nous ne jouons pas de matches amicaux !”

Bien qu’il se soit entraîné moins longtemps que Man United, Liverpool est toujours un grand favori en raison de l’équipe franchement médiocre des Red Devils.

Jusqu’à présent cet été, ils n’ont fait venir qu’un arrière gauche de secours tout en laissant expirer les contrats d’un certain nombre de joueurs. Cristiano Ronaldo manque également la tournée pour des “raisons familiales”.

