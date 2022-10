Jurgen Klopp de Liverpool s’attend à être sur le banc pour le choc de Forest malgré l’accusation de la FA

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il s’attendait à être dans la pirogue de Nottingham Forest samedi, bien qu’il ait été inculpé par la Fédération anglaise de football (FA) pour son explosion contre un arbitre assistant lors de la victoire du week-end dernier contre Manchester City.

Klopp a reçu un carton rouge pour avoir affronté l’officiel après que Mohamed Salah s’est vu refuser un coup franc à la fin de la seconde moitié de la victoire 1-0 de Liverpool à Anfield. La FA lui a donné jusqu’à vendredi pour répondre à l’accusation.

“Nous venons de suivre le processus normal”, a déclaré Klopp aux journalistes vendredi, bien qu’il n’ait pas révélé de détails. “En ce moment, je m’attends à être sur le banc demain mais je ne sais pas à 100%.

“Nous ne connaissons pas très bien le [FA disciplinary] mais nous avons assez de gens qui savent comment ça se passe et nous avons fait tout ce que nous avions à faire. »

Liverpool a trouvé la forme lors de ses deux derniers matchs de Premier League, battant City et West Ham United pour se hisser au septième rang du classement avec 16 points en 10 matchs.

Klopp a déclaré que Forest’s City Ground serait un endroit difficile à visiter, malgré le côté nouvellement promu de Steve Cooper qui languit au bas du tableau avec une seule victoire cette saison.

“L’atmosphère sera exceptionnelle”, a ajouté Klopp. “Quand nous les avons affrontés la dernière fois [in last season’s FA Cup] ils étaient pleins de confiance et volaient vraiment. Nous avons ressenti cela. C’était une équipe bien entraînée.

“C’est différent de cette saison, mais cela rend les choses encore plus difficiles car maintenant l’esprit sera à 100%, ils se battront pour tout.”

Le milieu de terrain Naby Keita et l’arrière central Ibrahima Konate devraient reprendre l’entraînement complet la semaine prochaine tandis que l’attaquant Darwin Nunez, qui a marqué contre West Ham, a un ischio-jambier serré. Klopp a déclaré qu’il ferait un appel tardif à l’inclusion de l’international uruguayen contre Forest.

Klopp a déclaré: “Il est l’un des cas où nous devons jeter un coup d’œil car il n’a pas été blessé, mais il a ressenti quelque chose et je ne sais pas s’il ressent cela encore aujourd’hui et ce que le service médical me dit alors, nous avons à voir.”