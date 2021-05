Jurgen Klopp de Liverpool parlera à Sadio Mane après une poignée de main

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il parlerait à Sadio Mane pour aborder la poignée de main de l’attaquant après la victoire 4-2 de jeudi à Manchester United au cours de laquelle le joueur a été renvoyé sur le banc des remplaçants.

Mane était un remplaçant à la 74e minute de Diogo Jota, qui a marqué le premier but de Liverpool à Old Trafford après avoir été sélectionné devant l’ancien joueur de Southampton.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Cahier: le PSG regarde Salah comme Mbappe Plan B

Les caméras de télévision ont montré que Mane rejetait une poignée de main de Klopp alors que les équipes quittaient le terrain à la fin du match, mais bien qu’il ait admis qu’il s’agissait d’une réaction émotionnelle de l’international sénégalais, Klopp a déclaré qu’il ne contesterait pas Mane.

« Vous ne pouvez pas en faire une plus grande histoire qu’elle ne l’est », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi. «Le football est un jeu émotionnel et tout le monde s’attend à ce que nous contrôlions nos émotions, toujours.

« Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Cela m’est arrivé en tant que joueur, c’est arrivé à d’autres joueurs quand j’étais leur entraîneur.

«Nous n’avons eu, jusqu’à présent, aucune chance réelle d’en parler, mais nous le ferons et il ne restera plus rien et tout ira bien.

« Voulons-nous que ces choses arrivent? Non. Mais ce n’est pas la première fois de ma vie et j’ai peur de le dire, ce ne sera probablement pas la dernière fois. Alors c’est tout. »

Klopp a déclaré que sa relation avec Mane était fondée sur le respect, donc un incident n’aura pas d’incidence sur cela.

Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec la réaction de Sadio Mane. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

« Si quelqu’un me montre du respect cinq millions de fois, et une fois non, qu’est-ce qui est le plus important? » Klopp a ajouté.

«Le monde est dans une situation où vous rendez cette fois plus grande que nécessaire. C’est malheureusement le cas.

« Je suis complètement détendu à ce sujet. Si vous m’aviez vu en tant que joueur, ce que j’ai fait par émotion, c’était fou. Et je suis un gars tout à fait normal.

« Cela m’est arrivé, mais il n’y a rien d’autre – nous en parlerons, ce sera trié et c’est tout. »