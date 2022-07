Jurgen Klopp de Liverpool parle à ESPN de l’héritage, de rester au top, de Salah et plus

BANGKOK, Thaïlande – Les étés ont été les plus brefs pour Jurgen Klopp et Liverpool. À peine 45 jours après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid à Paris, l’équipe qui a été si près de réaliser un quadruplé sans précédent la saison dernière était de retour en action lors d’un match amical contre son rival de Premier League Manchester United à Bangkok mardi.

La défaite 4-0 de Liverpool contre United au stade Rajamangala – le premier match d’Erik ten Hag à la tête de l’équipe d’Old Trafford – est peu susceptible d’offrir un guide fiable des perspectives de chaque équipe pour la saison 2022-23. Après tout, la pré-saison est le moment de se préparer pour l’année à venir, d’acclimater de nouveaux joueurs et d’apprendre à se débrouiller sans ceux qui sont partis. ESPN a rencontré Klopp dans une interview exclusive lors du séjour de deux jours de Liverpool dans la capitale thaïlandaise, à la base du club à l’hôtel St. Regis, pour discuter des problèmes auxquels sont confrontés le manager de 55 ans et ses joueurs.

Mohamed Salah a engagé son avenir à long terme pour le club en signant un nouveau contrat de trois ans, tandis que Darwin Nunez est devenu le record de Liverpool en signant un transfert de Benfica qui pourrait valoir jusqu’à 85 millions de livres sterling. Mais il y a aussi le défi de réviser les champions de la saison dernière, Manchester City, en Premier League, ainsi que de rebondir après avoir perdu contre les champions de LaLiga en Europe.

L’air détendu et optimiste après une courte pause estivale, Klopp a déclaré à ESPN qu’il planifiait pour le présent et l’avenir après avoir remporté deux des quatre trophées possibles la saison dernière. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026 plus tôt cette année, a également évoqué sa vision de Liverpool. après il quitte le club.

Mais avec la nouvelle saison qui devrait commencer dans moins de quatre semaines – et avec une Coupe du monde coincée au milieu, du 21 novembre au 18 décembre – Klopp dit que la saison à venir sera un défi de temps en temps. le terrain alors que plusieurs équipes sont prêtes à concourir pour les honneurs.

Note de l’éditeur : Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Jurgen Klopp s’est entretenu avec ESPN pour une interview exclusive lors du voyage de pré-saison de Liverpool en Thaïlande. Vachira Vachira/NurPhoto via Getty Images

ESPN: Comment repensez-vous à la saison dernière, après avoir été si près de remporter quatre trophées, mais avoir raté la Premier League et la Ligue des champions?

Klopp : Je suis très positif à propos de la saison et des choses que nous avons faites, bien sûr. Quand tu es si proche, ça aurait été bien [to win everything]mais ça ne fait plus mal.

Ça fait mal sur le moment, c’est clair, quand on est un peu à court en championnat et qu’on a perdu la finale de la Ligue des champions, mais honnêtement, le lendemain [when Liverpool had a homecoming parade] nous a montré tout ce que nous avions besoin de savoir, les gens évidemment. C’est ce que nous faisons : nous le faisons pour les gens et ils apprécient évidemment beaucoup ce que nous avons fait au cours de l’année. Ce fut une saison spectaculaire avec une quantité folle de points, une quantité folle de matchs et tout ce genre de choses, donc ce sont vraiment des réflexions très positives.

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

Nous savions que si nous avions remporté les deux compétitions, nous aurions encore dû nous améliorer et changer ici et là. Vous ne pouvez pas toujours faire la même chose et espérer obtenir un meilleur résultat — vous devez vous améliorer dans les détails, et c’est ce que nous aurions fait si nous l’avions gagné, alors maintenant bien sûr, tout va bien et nous sommes là , rechargé et prêt à repartir.

ESPN : Sadio Mane a quitté Liverpool pour le Bayern Munich, mais vous avez signé Darwin Nunez, après avoir déjà ajouté Luis Diaz en janvier. Voyons-nous l’évolution de votre équipe pour les années à venir ?

Klopp : Il est nécessaire. Nous n’avons pas seulement perdu Sadio, nous avons également perdu Divock Origi et Takumi Minamino juste de l’équipe de jeu l’année dernière. Certains autres joueurs pourraient également partir, mais nous avons fait venir Luis en hiver, Darwin maintenant, Fabio [Carvalho] et Calvin [Ramsay]. C’est vraiment excitant parce que les garçons sont frais et pleins d’excitation — de grands yeux — d’être avec nous, donc ça change juste la dynamique du groupe et c’est vraiment nécessaire.

Je suis maintenant dans ma septième saison et il est important que nous ne fassions pas la même chose encore et encore et encore. Nous devons nous pousser au niveau supérieur et pour cela, vous avez toujours besoin d’une nouvelle contribution et c’est ce que nous avons.

ESPN : Salah a mis fin aux spéculations sur son avenir en signant un nouveau contrat, alors à quel point était-il important pour l’équipe qu’il ait décidé de rester ?

Klopp : Très important bien sûr. C’est toujours comme ça. Si cela ne s’était pas produit, nous aurions dû faire face à cela, mais j’ai su très tôt que le souhait de Mo était de rester et que le club voulait qu’il reste. Ensuite, ce ne sont que des négociations.

Si vous faites cela dans d’autres secteurs d’activité, personne n’en est conscient. Vous venez de réaliser au moment où ils sont encore ensemble. Mais dans le football, nous faisons tous ça en public et c’est pourquoi cela a semblé, pour les gens, un peu nerveux, mais pour nous, ça n’a jamais été comme ça.

C’était une signature très importante pour nous. Je le vois toujours comme ça : si nous devions le signer maintenant d’un autre club, wow, quel joueur nous aurions. Mais maintenant, nous l’avons toujours ici et c’est absolument génial. Vous le voyez ici maintenant et il est absolument heureux de l’avenir avec nous, alors oui, une excellente nouvelle.

ESPN : Vous avez également engagé votre avenir à long terme à Liverpool en signant un contrat de quatre ans en avril, qui vous mènera à 11 ans à Anfield.

Klopp : [Laughs] Pardon!

ESPN : Mais après avoir tout gagné en tant que manager de Liverpool, y compris la Premier League et la Ligue des champions, pensez-vous maintenant à ce que vous voulez que votre héritage en tant que manager soit ? Que voulez-vous ou devez-vous faire avant de quitter Liverpool ?

Klopp : Pas vraiment. Ce n’est pas que je regarde mon temps à Mayence et que je repense : c’est un bon souvenir que nous soyons allés en Bundesliga et que nous ayons remporté le championnat deux fois avec Dortmund et la coupe. Tout va bien, mais ce n’est pas la première chose à laquelle je pense quand je pense à mon séjour à Mayence ou à Dortmund, et ce ne sera pas comme ça quand je pense à Liverpool.

Mon objectif, mon objectif, c’est bien sûr de gagner le plus possible, mais quand on part, il faut quitter le club dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c’est vraiment important. Cela ne fait qu’un véritable héritage parce que si vous sortez tout d’un club et que vous partez, quelqu’un doit nettoyer les ordures ou autre chose. Ce n’est pas comme ça que ça devrait être. Le club devrait être dans la position la plus saine possible et devrait avoir une équipe prête à entamer le prochain chapitre.

Mais c’est dans le futur. Pour le moment, je suis vraiment content des circonstances que nous avons et de l’équipe que nous avons créée.

D’un point de vue âge, c’est maintenant vraiment intéressant, on peut vraiment tout mélanger. Nous avons de la qualité du côté des jeunes, des joueurs très expérimentés et toutes ces sortes de choses dans ce mélange. Mais tous sont pleins de détermination et de désir de passer à l’étape suivante et de gagner plus et c’est ce qui est vraiment important. Ce que je dis, c’est que tout ce que nous faisons est basé sur le passé, mais pour être prêt pour le présent et préparer l’avenir. Nous devons faire tout cela en même temps, et je pense que nous sommes en bonne position.

jouer 2:17 Jurgen Klopp parle de l’enquête de l’UEFA sur les scènes qui se sont déroulées avant la finale de la Ligue des champions.

ESPN : Pendant ces quatre années, jusqu’à la fin de votre contrat actuel, vous attendez-vous à ce que ce soit simplement un cas de Liverpool contre Manchester City pour les honneurs ? Vous semblez tellement en avance tous les deux.

Klopp : Nous ne sommes pas si loin devant. C’est toujours une incompréhension du décompte des points de la saison dernière.

Nous avons joué contre Chelsea — je ne sais pas combien de points nous avions de plus, je ne sais vraiment pas — mais nous les avons affrontés quatre fois et nous n’avons pas gagné un seul match contre eux. Ce n’est pas parce que nous étions mauvais ce jour-là — non, nous étions vraiment bons dans ces matchs — mais plus de 90 minutes à chaque fois, avant les tirs au but [in the Carabao Cup and FA Cup finals]nous n’avons jamais gagné, alors Chelsea est incroyablement fort.

Il faut regarder Tottenham et ce qu’ils font en ce moment. Ils n’ont pas empiré cette année. Arsenal est toujours là, Man United avec un nouveau départ, tout ce genre de choses.

C’est toujours pareil et nous avons un peu changé — pas trop, mais un peu. La ville a peut-être plus changé, je ne sais pas, mais on verra dans les prochaines semaines. Mais c’est comme ça. La base doit être bonne, et elle est bonne pour nous et à partir de là, nous pouvons partir. Je ne suis pas intéressé par les points que nous avions l’année dernière, je suis seulement intéressé par ce que nous pouvons obtenir cette saison, mais je suis positif, vraiment optimiste, mais je ne suis pas sûr, donc nous devrons nous battre et voir ce que le résultat est.

ESPN : Quel impact la Coupe du monde aura-t-elle sur la saison à venir ? Vous attendez-vous à ce que cela crée de l’incertitude?

Klopp : Dans toutes les régions, c’est étrange, au niveau national et international. En Allemagne, ils arrêtent de jouer puis recommencent fin janvier. Nous recommençons le lendemain de Noël. Cela signifie [the World Cup] a un impact en Ligue des champions si vous y êtes encore alors. Je n’ai pas encore prévu jusque-là, mais il est clair que c’est un énorme défi et ce qu’il faut faire ici, c’est préparer au mieux la prochaine période jusqu’en novembre.

Nous avons un grand groupe [of players] aller à la Coupe du monde, mais Dieu merci, ils ne peuvent pas tous aller en finale. Beaucoup d’entre eux peuvent aller en demi-finale, c’est-à-dire la même durée que le tournoi, donc ce sera difficile. Et puis une semaine plus tard, les garçons doivent rejouer.

C’est vraiment, vraiment difficile, mais c’est la situation et c’est la même chose pour nous tous et c’est la seule bonne chose à ce sujet.

En Europe, je ne sais pas, mais en Allemagne, c’est une pause extrêmement longue et c’est aussi un défi – de reprendre et de prendre du rythme, mais au moins ceux de la Coupe du monde ont une pause assez longue. Encore une fois, nos joueurs – surprise – n’ont pas vraiment de répit, mais tout le monde s’attend à ce qu’ils performent à nouveau une semaine après avoir peut-être remporté la Coupe du monde.