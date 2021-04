Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’attend à ce que les abus des supporters rivaux concernant leur implication dans la compétition ratée de Super League européenne se poursuivent lorsque les foules reviendront dans les stades à l’avenir.

Klopp a déclaré que ni lui ni ses joueurs n’étaient au courant des plans pour la Super League – dont Liverpool était l’un des six clubs de Premier League à s’inscrire avant de se retirer. La proposition s’est effondrée plus tôt dans la semaine au milieu de nombreuses critiques.

La Super League proposée aurait garanti des centaines de millions de dollars par an de revenus aux équipes impliquées. Mais les fans et d’autres clubs ont déclaré que cela déséquilibrerait les ligues nationales et nuirait au sport.

Avant le match nul 1-1 de Liverpool en Premier League contre Leeds United à Elland Road lundi, un avion a survolé une banderole disant « dites non à la superligue » tandis que l’entraîneur de l’équipe de Merseyside a été accueilli par des fans exprimant leur colère.

«Bien sûr, les fans sont comme ça. Ce n’est pas une question de fair-play… Je suis presque sûr que les supporters de Leeds qui se présentaient au stade, qui couraient après nous savaient que nous (les joueurs et le personnel d’entraîneurs) n’étaient pas impliqués, mais ils s’en moquaient », a déclaré Klopp aux journalistes.

«Oui, ce sera encore pire quand les gens seront de retour dans les stades. Cela a déjà commencé à Leeds. Les supporters de Leeds voulaient nous montrer, en équipe, ils nous criaient que nous étions gourmands. Quelle? Qu’est-ce que tu racontes?

«Mais c’est exactement la situation que nous créons tous. Ils ont besoin de trouver quelqu’un sur qui ils peuvent porter leur attention… dans ce cas, c’était nous. Ce n’était pas mérité mais… Liverpool est bien plus que ça et c’est ce dont je veux m’assurer. «

Liverpool accueillera Newcastle United plus tard samedi.

