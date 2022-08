Jurgen Klopp de Liverpool demande plus de “passion, d’effort” après un démarrage lent

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il souhaitait que ses joueurs améliorent leur niveau de “passion et d’effort” après avoir échoué à remporter leurs trois premiers matchs de Premier League.

Le club du Merseyside a fait match nul lors de ses deux premiers matchs contre Fulham et Crystal Palace avant de glisser vers une défaite 2-1 contre ses féroces rivaux de Manchester United lundi.

– Carnet: Liverpool parmi les clubs PL intéressés par la starlette celtique

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Tirage au sort de la Ligue des champions : pronostics, matchs à ne pas manquer et plus encore

– Évaluer la signature du record de chaque club de Premier League Big Six

Liverpool accueille Bournemouth nouvellement promu à Anfield samedi et Klopp a exhorté son équipe à élever son jeu pour les matchs à venir.

“Nous devons nous améliorer immédiatement”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi. “Nous avons besoin de 100% d’efforts sinon un peu plus, plus de passion. C’est le football au plus haut niveau. Tout va bien.

“Les choses que nous avons accomplies n’ont jamais été faciles, donc personne ne devrait s’attendre à ce que ce soit facile maintenant. Allons-y ensemble.”

Il a ajouté: “Mon travail consiste à arranger les choses, je pourrais apprendre beaucoup de la vie quand les choses n’allaient pas bien. Cela fait partie du travail, de se regrouper, de trouver à nouveau un moyen parfait de combattre le monde extérieur et non souffrir.

Jurgen Klopp a exigé plus de ses joueurs de Liverpool après un début lent de la saison de Premier League. Photo de Clive Brunskill/Getty Images

“Nous avons joué des matchs bien pires à United, mais ce qui était décevant, c’est que nous aurions dû gagner ce match … avec 70% de possession contre une équipe contre-attaquante.

Klopp a également minimisé toute suggestion de rupture entre James Milner et Virgil van Dijk après que les deux se soient affrontés après le premier but de Jadon Sancho pour United.

“De toute évidence, tout le monde l’a vu”, a ajouté Klopp. “J’étais un joueur assez émotif à mon époque, et j’ai eu ce genre de conversations sur le terrain le plus souvent avec mes meilleurs amis.

“Il n’y a rien à clarifier, vraiment. C’est une situation où vous discutez de choses sur le terrain. Surtout de nos jours, avec toutes les caméras, alors ça a l’air beaucoup plus sérieux que ça. Ce n’est pas du tout un problème.”

Klopp a également confirmé que Joel Matip, Thiago Alcantara, Curtis Jones et Diogo Jota se rapprochent de la forme physique mais sont toujours prêts à manquer le choc de Bournemouth.

Liverpool a signé Darwin Nunez, Fabio Carvalho, Calvin Ramsay cet été et Klopp a déclaré que le club serait ouvert à plus d’arrivées avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre.

“Nous travaillons constamment sur ce genre de choses”, a-t-il déclaré. “C’est trop cher ou ce n’est pas le bon joueur.

“Une chose reste importante – il faut que ce soit le bon joueur. Nous travaillons mais nous verrons si quelque chose se passera ou non. Je ne sais pas.”

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.