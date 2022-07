Jurgen Klopp de Liverpool défend Darwin Nunez au milieu des critiques en ligne après la défaite de Man United

SINGAPOUR – Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a défendu le record du club en signant Darwin Nunez après avoir reçu des critiques en ligne pour son échec lors de la défaite 4-0 de la pré-saison contre Manchester United.

Pour la signature estivale de Nunez, c’était un début non officiel à oublier car il a repoussé une opportunité dorée de trouver le fond du filet vers la fin du concours, flambant sauvagement avec beaucoup de buts à viser après un effort de Mohamed Salah. frapper le poteau.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les images de l’échec de Nunez fassent leur tour sur les réseaux sociaux, mais alors que Liverpool se prépare pour sa deuxième sortie de la pré-saison – contre Crystal Palace au stade national de Singapour vendredi – le manager Klopp n’a pas tardé à écarter les jibes visant son nouvel homme de 85 millions de livres sterling.

“Je ne suis pas du tout inquiet”, a déclaré Klopp, interrogé par ESPN s’il était potentiellement nécessaire de prêcher la prudence avec un joueur aux attentes aussi élevées.

« Le jugement général [on Nunez] est absolument nul [to us]. Ce sera comme ça et nous le savons tous.

“C’est une sorte de jeu ou une blague pour certaines personnes de repérer certaines situations où un joueur ne va pas bien. Ce n’est qu’un jeu de [fans of] d’autres clubs, ce qui est normal.

“Nos fans le font probablement [the same] avec des signatures de Manchester United. Nous ne pouvons pas prendre cela au sérieux.”

Klopp, qui a récemment signé une prolongation de contrat de quatre ans à Anfield, a cependant appelé les supporters du club à soutenir l’attaquant uruguayen et à ne pas trop se concentrer sur ses frais de transfert.

Jurgen Klopp a déclaré qu’il ne pouvait pas prendre au sérieux les critiques des fans des autres clubs à l’encontre de Darwin Nunez. Supakit Wisetanuphong/MB Media

“La seule chose vraiment importante est la façon dont je juge la situation pour le joueur et je ne pourrais pas être plus calme – complètement convaincu de son potentiel”, a ajouté Klopp.

“Et en fait, ce que notre peuple – tous les supporters de Liverpool dans le monde entier – devrait savoir, c’est que les nouveaux joueurs ont besoin de temps et obtiennent du temps.

“Nous devrions être les premiers à supprimer les frais que nous avons payés [from our thinking]. Supprimez-le simplement – ce n’est pas important.

“C’est comme ça avec les attaquants. Il a raté une occasion et puis il y a des gens nerveux qui disent:” Oh mon dieu, il a raté une occasion “- je peux vous promettre que ce ne sera pas la dernière.”

LES PREMIERS MATCHS DE LIVERPOOL 6 août Fulham (A) 15 août Palais de cristal (H) 22 août Manchester United (A) 27 août Bornemouth (H) 31 août Newcastle (H) 3 septembre Everton (A)

Et alors que Liverpool organisait une séance d’entraînement ouverte au stade national jeudi soir, les paroles de Klopp se sont révélées prophétiques car Nunez a eu un échec étrangement similaire à celui contre United à la consternation initiale des fans adorateurs présents – pour rebondir presque immédiatement. après avec une première fois infaillible plus caractéristique du joueur qui a marqué 26 buts en 28 matches de Primeira Liga pour Benfica la saison dernière.

Ce n’est pas seulement ce même joueur – mais un joueur encore plus redoutable – que Klopp cherche maintenant à déchaîner en Premier League le plus tôt possible.

“Maintenant, nous faisons absolument tout pour non seulement voir les choses que nous avons vues de lui à Benfica – à partir de là, nous allons [further]”, a déclaré Klopp.

“Encore une fois, il est de ma responsabilité d’aider Darwin à réaliser tout son potentiel et je suis complètement calme.

“Je pense qu’avec un demi-cerveau de footballeur, vous ne doutez pas du potentiel de Darwin Nunez.”