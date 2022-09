Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que l’arrière gauche Andy Robertson serait blessé pour son match de phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Ajax et “jusqu’à après la pause internationale” alors qu’il rejoindrait la longue liste de joueurs indisponibles du club.

Jordan Henderson, Curtis Jones, Naby Keita, Ibrahima Konate et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous absents pour Liverpool et Klopp a confirmé que Robertson les rejoindrait sur la touche, tandis que Fabio Carvalho est apte à revenir dans l’équipe.

“Il l’a senti le lendemain [after Napoli game]”, a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse lundi.

“Il est absent jusqu’à la trêve internationale. Fabio Carvalho s’est entraîné normalement hier et sera disponible.”

Liverpool, ainsi que toutes les équipes d’Angleterre, ont vu leur match de samedi reporté après le décès de la reine Elizabeth II. Les matchs reprendront mardi et Klopp a déclaré qu’il respecterait les hommages qui auront lieu.

“Je pense que c’est la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré.

“J’ai 55 ans et c’est la seule reine d’Angleterre que j’ai jamais connue. Je ne la connaissais pas mais elle était gentille et chaleureuse. Les gens se sentent si proches d’elle et je respecte beaucoup leur chagrin. Je montrerai mon respect .”

Le report de samedi a donné à Liverpool plus de temps pour réfléchir à la défaite 4-1 subie lors de son match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Naples.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’Andy Robertson manquera son match de phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Ajax. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Klopp a déclaré qu’il avait pris le temps supplémentaire pour “analyser et s’entraîner” dans le but d’améliorer leur cohérence.

“Nous avons eu 4 ou 5 jours maintenant de vérité absolue”, a-t-il déclaré.

“Pas pour renverser les joueurs, juste pour s’assurer où nous en sommes maintenant, c’est le point de départ pour nous de régler les problèmes ensemble sur le terrain. Il n’y avait pas de pointage l’un sur l’autre.

“Ce [Napoli] était le pire match auquel nous ayons joué depuis que je suis ici.

“Vous devez comprendre pourquoi cela s’est produit. Huit sur 11 étaient absolument en dessous de leur niveau, les autres pas à leur niveau supérieur, juste un match normal.”

Liverpool n’a remporté que deux matchs sur sept cette saison.