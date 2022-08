Jurgen Klopp de Liverpool ’12 sur 10′ frustré après le match nul de Fulham

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il était “12 sur 10” frustré et perdu pour expliquer la mauvaise performance de son équipe lors du match nul 2-2 de samedi contre Fulham.

Le finaliste de la Premier League de la saison dernière avait besoin d’un premier but du remplaçant Darwin Nunez et du but de Mohamed Salah à la 80e minute pour revenir deux fois par derrière et annuler le doublé d’Aleksandar Mitrovic à Craven Cottage.

Bien que Liverpool ait récupéré un match nul et ait eu des chances de gagner le match, ils étaient bien en deçà de la forme impressionnante qui s’est avérée suffisante pour battre les champions de Manchester City 3-1 dans le Community Shield.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était frustré par la disparité des performances, Klopp a répondu: “Vous voulez savoir sur une échelle de un à 10? 12. Très, très parce que la performance était une défaite. C’est pourquoi nous devons le comprendre.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, était frustré par la performance de son équipe. Photo de Mike Hewitt/Getty Images

“Les résultats sont très importants pour nous, évidemment. J’adorerais marquer trois points mais j’aurais beaucoup plus aimé jouer vraiment bien pour être honnête. Nous ne l’avons pas fait.

“Il est de ma responsabilité de découvrir pourquoi nous avons joué samedi dernier un match étonnamment bon pour le moment où nous étions en pré-saison et sept jours plus tard, nous avons l’air d’être complètement à l’envers. Cela n’a pas de sens. Je parle à toi maintenant, mais je ne pense qu’à ça.”