Jurgen Klopp critique Dietmar Hamann pour les critiques de Liverpool

Jurgen Klopp a riposté à l’affirmation de l’ancienne star de Liverpool, Dietmar Hamann, selon laquelle son ancien club avait besoin d’une “étincelle” avant le choc de la Ligue des champions de mercredi avec les Rangers.

Hamann, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2005, a critiqué l’équipe de Klopp après sa défaite 3-2 contre Arsenal, leader de la Premier League, dimanche.

Liverpool n’a remporté que deux de ses huit matchs de Premier League cette saison et traîne 14 points derrière Arsenal.

Mais Klopp était frustré par l’évaluation de son compatriote allemand de la situation difficile de Liverpool alors qu’il se préparait pour la réunion cruciale avec les Rangers à Glasgow.

“Oh super, c’est une source fantastique. Bien respecté partout. Être un ancien joueur de Liverpool ne vous donne pas le droit de dire ce que vous voulez, surtout quand vous n’en avez aucune idée”, a déclaré Klopp aux journalistes mardi.

« En fait, je pense que Didi Hamann ne mérite pas que vous utilisiez sa phrase pour poser une question. Faites-moi une faveur et posez votre propre question. Essayez de poser la question sans le mot « étincelle ».

Klopp pense que la défaite dommageable à Arsenal a été difficile pour son équipe, notamment parce que le vainqueur d’Arsenal est venu d’un penalty controversé qu’Arsenal a décerné pour un défi de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus.

Liverpool a également perdu Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold et Joel Matip sur blessures à l’Emirates Stadium.

Malgré leur pire début de saison depuis 10 ans, Klopp est convaincu que Liverpool peut se sortir des ennuis.

« Nous devons continuer à nous battre. Cela n’arrivera pas du jour au lendemain. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça », a-t-il déclaré.

«Nous ne jouons pas notre meilleur football absolu, j’ai vu cela, mais nous avons joué contre une équipe en forme dans la ligue qui est première du tableau. Mais nous l’avons perdu comme nous l’avons perdu.

« Qu’est-ce qui nous manque dans ce jeu ? Les bonnes décisions d’arbitrage auraient été utiles et nous pourrons ensuite juger le match.

« Si nous gagnons ce match, pour le monde extérieur, nos problèmes sont complètement réglés. Nous savons que ce n’est pas comme ça. Maintenant, nous avons perdu le match et trois joueurs, mais la seule chose que nous pouvons faire est de continuer à nous battre et c’est ce que nous ferons.

Liverpool a battu les Rangers 2-0 à Anfield la semaine dernière, mais une défaite contre le club écossais mettrait en danger sa progression vers les 16 derniers.

“Nous nous sommes battus très fort contre Arsenal et c’est ce que nous ferons contre les Rangers parce que nous devons le faire”, a déclaré Klopp.

« Les Rangers veulent arranger les choses et obtenir des points dans le groupe de la Ligue des champions.

«Ils ont essayé avec une approche défensive et cinq à l’arrière et maintenant ils veulent attaquer et foncer dans une bonne ambiance. Je suis vraiment excité de vivre ça.

“C’est un match difficile dans une compétition différente et c’est ce que nous devons faire.”

