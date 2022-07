Jurgen Klopp confirme le statut d’Alisson & Jota pour Community Shield

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a, vendredi, fourni des mises à jour sur la condition physique de deux membres clés de l’équipe première du club.

Les Reds, bien sûr, étaient de retour en action plus tôt dans la journée.

Après une défaite inquiétante 4-0 aux mains de Manchester United lors de leur premier match de pré-saison plus tôt dans la semaine, Klopp et co. a affronté un autre rival de Premier League, cette fois sous la forme de Crystal Palace.

Et 90 minutes tout à fait plus encourageantes pour Liverpool, à la fin, les ont vus émerger du côté droit d’un score de 2-0.

Une préoccupation sur un après-midi autrement positif, les géants du Merseyside à Singapour, cependant, était à venir sur le front du personnel.

Cela s’est produit à la fin de la première mi-temps, quand Alex Oxlade-Chamberlain a été contraint de se retirer de la procédure avec ce qui semblait être un problème musculaire.

S’adressant aux médias après le match, il n’a donc pas été surprenant que Jurgen Klopp ait été attiré par le bien-être de sa star du milieu de terrain souvent mise à l’écart :

“C’est très décevant pour lui et pour nous”, a commencé l’Allemand. “Ox s’était très bien entraîné tout le temps et avait l’air vraiment bien.”

“C’est arrivé dans le passé avec Ox quand il a eu des périodes intenses. C’est juste une question de muscle et nous avons eu des situations pires. Je ne sais pas exactement combien de temps cela prendra. Mais il reviendra et tout ira bien. C’est un joueur de haut niveau qui peut nous aider.

Encore plus important, cependant, étaient les mises à jour sur le bien-être d’une paire de partants réguliers pour Liverpool, sous la forme d’Alisson et Diogo Jota.

Le tireur et l’attaquant polyvalent ont été contraints de ne pas participer aux efforts de pré-saison des Reds à ce jour, en raison de problèmes de blessures respectifs.

Et Klopp a poursuivi en confirmant que, alors qu’Alisson est en train de récupérer sa forme physique à temps pour jouer contre Manchester City dans le Community Shield plus tard ce mois-ci, Jota a été définitivement exclu :

“Ali a une chance pour le match contre City, pas Diogo.

« Avec Ali, ce n’est rien de grave mais on prépare toute la saison. Ce n’est tout simplement pas idéal. Il ne peut pas s’entraîner avec et ne devrait pas jouer en ce moment, mais il peut encore faire d’autres choses. Ces choses arrivent. Juste une petite chose mais nous devons être prudents.

“C’est très décevant pour Ox et pour nous.”

Klopp confirme qu’Oxlade-Chamberlain a été expulsé avec un problème aux ischio-jambiers.

De plus, Alisson s’attendait à être de retour en forme pour Community Shield contre Man City – mais Jota devrait manquer. #LFC

