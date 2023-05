Jurgen Klopp confiant que son interdiction n’endommagera pas les quatre meilleures candidatures de Liverpool

Jurgen Klopp insiste sur le fait que son interdiction de ligne de touche n’aura pas d’effet négatif sur la tentative de Liverpool de rattraper Manchester United dans la course pour se qualifier pour l’UEFA Champions League.

Klopp sera absent de la ligne de touche lorsque Liverpool accueillera Aston Villa samedi après avoir été suspendu suite à sa critique de l’arbitre Paul Tierney.

L’Allemand a reçu une interdiction de deux matches, dont l’un n’entrera en vigueur que s’il commet une autre transgression avant la fin de la saison prochaine, après avoir mis en doute l’intégrité de Tierney lorsque l’officiel a été impliqué dans plusieurs décisions controversées lors de la victoire de Liverpool contre Tottenham en avril.

« Je m’attendais à une punition avec toutes les choses que nous savons, et toutes les choses que nous pouvions entendre et des trucs comme ça », a déclaré Klopp aux journalistes vendredi.

« Les gens autour de moi étaient assez négatifs, ils pensaient que ce serait plus long. Donc, un match, c’est bien. »

L’absence de Klopp pourrait être un coup dur pour Liverpool, cinquième, alors qu’il tente de rattraper Manchester United, quatrième, qui a un point d’avance sur ses rivaux avec un match en moins.

Mais le patron de Liverpool est convaincu que ses joueurs peuvent se débrouiller sans lui contre Villa.

Il a déjà purgé une interdiction de touche plus tôt cette saison lorsqu’il a vu Liverpool battre Southampton en novembre depuis les tribunes.

Les Reds sont sur une série de sept victoires successives et Klopp a déclaré: « Du point de vue de la surveillance, c’est une bien meilleure position pour voir le match, c’était avec le match de Southampton et c’était super utile de voir le match à partir de là .

« Personne ne leur criera dessus comme moi s’ils ne reviennent pas, mais je dirai aux garçons s’ils ne veulent pas que je fasse ça à l’avenir, ils n’ont qu’à le faire maintenant sans que je crie.

« Je suis vraiment en contact avec Vitor (Matos, l’un des entraîneurs) donc on peut parler de tout, des remplacements, et à part ça Pep (l’assistant de Klopp, Lijnders), est un entraîneur incroyable et il sera là-bas. »

L’attaquant de Liverpool Darwin Nunez n’est pas disponible pour le match de Villa après avoir raté la victoire de lundi à Leicester en raison d’une blessure à l’orteil.

