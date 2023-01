Jurgen Klopp après sa défaite choquante contre Brighton

Jurgen Klopp a qualifié la lamentable défaite 3-0 de Liverpool à Brighton samedi comme la pire qu’il ait vue pendant son règne à Anfield.

L’équipe troublée de Klopp a été époustouflée en seconde période par le doublé de Solly March et une frappe tardive de Danny Welbeck.

La piètre performance de Liverpool est survenue dans la foulée d’une défaite 3-1 à Brentford et d’un match nul de la FA Cup contre les Wolves dans lequel ils ont été sauvés de la défaite par une décision controversée du VAR.

Les Reds languissent à la huitième place de la Premier League et leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers s’estompent d’ici la semaine.

Klopp ne pouvait pas croire ce qu’il voyait alors que Brighton dirigeait son équipe en lambeaux d’une manière qu’il n’avait jamais connue depuis sa prise en charge en 2015.

“Mal. Vraiment mauvais. Je ne me souviens pas d’un match pire. C’était une équipe très organisée contre une équipe pas très organisée”, a déclaré Klopp.

« Massivement frustré. Nous avons donné le ballon, les espaces étaient trop grands et nous ne pouvions pas pousser. Ce n’est évidemment pas bon, surtout contre une équipe super bien entraînée comme Brighton. Ils sont devenus plus confiants et nous avons fait le contraire.”

Klopp a déclaré qu’il avait tenté de changer la tactique de Liverpool dans le but d’arrêter leur mauvaise course, mais a admis que les joueurs n’avaient pas bien géré les changements.

« J’avais une idée pour changer la formation qui était d’essayer d’aider l’équipe. C’était l’idée. Mais nous ne l’avons jamais fait correctement”, a-t-il déclaré.

« Nous devons être créatifs avec les options que nous avons. Ce que j’ai vu aujourd’hui de la part de mon équipe, c’est qu’ils n’étaient pas vraiment convaincus. C’est ça.”

La saison dernière, Liverpool est venu à moins de deux victoires d’un quadruple sans précédent en remportant la FA et la Coupe de la Ligue, pour voir le titre de Premier League aller à Manchester City, puis perdre la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le groupe actuel de Klopp est une ombre de l’équipe qui a failli entrer dans l’histoire et il a admis qu’il était incapable d’expliquer la différence.

“Comment expliquez-vous cela? Les mêmes joueurs ont joué des matchs de football exceptionnels, mais si les choses ne sont pas correctement organisées, cela peut ressembler à ça”, a-t-il déclaré.

«Nous étions toujours un peu en retard et des choses comme ça. Si vous ne gagnez pas des défis clés et que vous perdez le ballon trop facilement, ce sont les deux pires choses qui puissent arriver dans le football. Aucune formation ne peut résoudre cela.

« Ma responsabilité, je le sais. Améliorer cela ne sera pas trop difficile. De ce jeu, nous ne pouvons absolument rien retenir à part des choses qui ne fonctionnent pas.”

Les espoirs de titre de Liverpool étaient depuis longtemps terminés, mais ne pas se qualifier pour la Ligue des champions serait un coup de marteau.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était préoccupé par le sort de Liverpool, Klopp a ajouté: “Ouais, comment ne pas être après un match comme celui-ci?

« Je ne peux pas rester ici et dire que cela ne s’est pas produit. Bien sûr, nous devons être très inquiets à ce sujet.”

