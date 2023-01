“Jurgen Klopp aime la conversation”: Pep Lijinders, n ° 2 de Liverpool, s’ouvre sur la dynamique des vestiaires à Anfield

Jurgen Klopp est responsable de Liverpool depuis octobre 2015 et, pendant cette période, il a mené le club à un titre de Premier League, à un trophée de Ligue des champions et à plusieurs autres honneurs et apparitions finales en cours de route.

Pep Lijnders travaille comme directeur adjoint de Klopp depuis que l’Allemand a pris la direction du club il y a plus de sept ans – à part une brève interruption de six mois en 2018 lorsqu’il a accepté le poste de directeur du NEC aux Pays-Bas.

Au cours de cette période, le club a connu le plus de succès depuis plus de 30 ans, et Lijnders explique comment la dynamique des vestiaires a contribué à faciliter cela.

S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeuxLijnders dit que la porte de Klopp est toujours ouverte pour discuter, les conversations entre les personnes autour du club étant encouragées de tout cœur.

“C’est comme une famille, une relation pleine de confiance et d’engagement les uns envers les autres”, déclare Lijnders. “Je pense qu’il est clair qu’avant que les joueurs ne se rendent chez le manager, ils m’auront déjà parlé plusieurs fois.

“Cependant, Jurgen aime la conversation et la clarté, pour aider à conduire la performance et le développement de chaque individu. Il se nourrit vraiment de cela, aidant les gens à s’épanouir. Il vous met en confiance !

“Les fans le ressentent – que le personnel et les joueurs ne font qu’un à Liverpool. C’est la Sainte Trinité : les supporters, la direction du club et les joueurs ont ce plan commun et cette ambition commune.”

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Regarder Klopp opérer de première main sera certainement très utile à Lijnders lorsqu’il plongera dans la gestion, le joueur de 39 ans nourrissant toujours l’ambition de revenir un jour sur la sellette.

Il a précisé à FFT qu’il ne travaillera pas comme assistant pour quelqu’un d’autre que Klopp, cependant.

“Je n’assisterai que Jurgen et Jurgen”, déclare Lijnders. “Après ce projet, je serai mon propre manager. Lorsque notre contrat se terminera, je m’assoirai avec mon agent et je verrai ce qui est disponible. Pour l’instant, mon objectif est d’attaquer chaque match devant nous.”