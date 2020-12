Jurgen Klopp pense que tous les clubs de Premier League pourraient éventuellement être décimés par une blessure – et cela égalisera une course au titre unique.

Le manager de Liverpool a vu ses 15 membres de son équipe succomber à une blessure ou être testés positifs pour Covid-19 jusqu’à présent cette saison, avec Andy Robertson et Jordan Henderson les derniers doutes du week-end.

Mais Klopp a fait valoir que même les clubs contre l’utilisation de cinq sous-marins pour alléger la charge de travail sans précédent des joueurs au cours de la saison la plus intense de l’histoire du football commenceraient désormais à souffrir de blessures, avec des matchs tous les trois jours jusqu’en janvier.

Et cela signifie qu’il s’attend à ce que son équipe de Liverpool continue de gagner et de continuer à se battre pour défendre son titre, malgré les chances actuellement accumulées contre eux.

« Je l’ai dit, peu importe qui est disponible, nous sommes toujours Liverpool. Nous sommes Liverpool, c’est comme ça que nous le voyons. Personne ne vous permet vraiment d’utiliser cette situation comme excuse et nous ne le faisons pas », a-t-il expliqué.

« Je pense que la plupart des gens pensent que nous devons encore gagner les matchs. Vous pouvez voir que lorsque vous parlez avant ou après le match, les gens ne parlent pas » oh il n’est pas disponible, il n’est pas disponible « .

«Tout le monde essaie de passer et certaines équipes sont plus chanceuses avec des blessures que d’autres et c’est la situation. Je suis presque sûr que cela se stabilisera au cours de la saison, car c’est incroyablement intense.

Malgré leurs blessures, Liverpool entame un autre match massif contre les Wolves ce week-end au niveau des points avec les Spurs en haut du tableau.