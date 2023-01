Jurgen Klopp admet que Liverpool doit reconstruire son équipe cet été

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis que Liverpool devait subir une reconstruction majeure de l’équipe cet été.

La campagne 2022/23 a été décevante pour les Reds jusqu’à présent, l’équipe de Klopp étant actuellement neuvième du classement de la Premier League.

Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à 10 points des quatre premiers, même s’ils ont un match en moins sur la plupart des équipes au-dessus d’eux au classement.

Jude Bellingham est l’une des cibles de transfert de Liverpool pour l’été (Crédit image : Getty Images)

Liverpool a remporté la FA Cup et la Coupe EFL la saison dernière et a terminé deuxième de la Premier League et de la Ligue des champions.

Mais compte tenu de leurs difficultés cette saison, les Reds devraient signer plusieurs joueurs cet été dans le but de rafraîchir leur équipe.

Et Klopp insiste sur le fait qu’il a l’énergie de superviser cette reconstruction alors qu’il tente d’apporter plus d’argenterie à Anfield à l’avenir.

“C’était l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé un nouveau contrat, car je savais que c’était nécessaire”, a-t-il déclaré. Les footballeurs de Michael Calvin (s’ouvre dans un nouvel onglet) podcast.

“Cela n’ira pas du jour au lendemain. Et imaginez la situation maintenant avec un autre entraîneur dans le fauteuil – je serais quelque part en vacances et tout le monde crierait mon nom, ‘avec lui, ça ne serait pas arrivé!’.

«Je ne suis évidemment pas un faiseur de miracles. C’est pourquoi c’est bien comme ça, parce que tous les problèmes que vous avez dans une période de transition – nous avons énormément de blessures, et ça rend la vie vraiment compliquée – ça ne me pose aucun problème parce que je vois [the situation].

“Je sais que la majorité du monde extérieur ne s’intéresse qu’au court terme, mais nous devons également nous concentrer sur le long terme, et c’est ce que nous sommes.”

Le Liverpool de Jurgen Klopp traverse une saison difficile en 2022/23 (Crédit image : Getty)

