Jurgen Klopp a révolutionné le football anglais – Postecoglou

Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, a déclaré que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, avait révolutionné le football anglais en portant l’intensité de la Premier League à un autre niveau.

Le nouveau patron des Spurs se prépare à accueillir l’équipe de Klopp à Liverpool samedi, dans le but de prolonger une série prometteuse d’invincibilité qui leur a permis de prendre 14 points lors de leurs six premiers matches de championnat.

Klopp est au milieu de sa propre reconstruction alors qu’il cherche à retrouver les sommets de son séjour de sept années à Anfield, au cours desquelles Liverpool a remporté la Ligue des champions – en battant les Spurs en finale 2019 – et la Premier League en 2020.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Postecoglou a déclaré : « Jurgen est un manager exceptionnel, il fait partie des managers. Je pense qu’il est juste de dire qu’il a eu un impact sur la compétition, pas seulement sur son club. Parce que quand il est arrivé, avec le La façon dont Liverpool a abordé les choses, il a bousculé un certain nombre de conventions de la Premier League et a introduit un nouveau style de jeu que d’autres ont suivi. C’est un excellent test pour savoir où nous en sommes actuellement en termes de développement.

« Depuis l’arrivée de Jurgen dans la ligue et la façon dont ils se sont organisés, juste le rythme et l’intensité avec lesquels ils ont joué. Tant offensivement que défensivement, c’était à un autre niveau.

« La Premier League a toujours été une ligue au rythme assez élevé, mais je pensais qu’ils l’avaient amenée à un autre niveau. Parfois, cela semblait presque chaotique, mais on pouvait voir qu’il y avait un plan derrière tout cela. C’est très difficile à gérer. »

Ange Postecoglou a connu un excellent début de mandat à la tête de Tottenham depuis sa nomination cet été. Visionhaus/Getty Images

Postecoglou, né en Grèce mais élevé en Australie, a minimisé son soutien à Liverpool pendant son enfance, ajoutant : « C’était dans les années 70, donc vous avez choisi l’une des deux voies suivantes : il semblait qu’ils ne montraient que Liverpool ou Man U. [on television in Australia] à l’époque, quelques-uns de mes meilleurs amis sont allés à Man U, alors je suis allé dans l’autre sens pour que nous puissions garder ça intéressant.

« Comme n’importe quel enfant, j’avais des affiches sur mon mur, donc Liverpool était mon équipe. Mais quand on grandit, les choses changent. J’adorais Happy Days à l’époque aussi, mais je n’ai pas de photos de The Fonz sur mon mur aujourd’hui non plus. Donc c’est comme ça que les choses sont.

Les Spurs espèrent avoir James Maddison et Son Heung-Min disponible après que les deux hommes se soient entraînés malgré des coups reçus lors du match nul 2-2 de dimanche dernier à Arsenal. Ailier Brennan Johnson sera absent à cause d’un problème aux ischio-jambiers.