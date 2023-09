Jurgen Klopp à propos de la victoire de Liverpool contre les Wolves : « Nous ne pouvons pas jouer pire que la première mi-temps » | « La réaction a été de première classe » | Actualités footballistiques

Jurgen Klopp a déclaré que son équipe de Liverpool ne pouvait pas jouer moins bien en première mi-temps contre les Wolves, mais a salué la riposte en seconde période qui a remporté une victoire 3-1.

Les loups sont sortis des blocs et ont pris l’avantage grâce à Hee-Chan Hwang sept minutes plus tard et auraient dû doubler leur avantage grâce à la percée de Matheus Cunha.

Alexis Mac Allister – qui avait joué mardi en altitude pour l’Argentine contre la Bolivie – a particulièrement souffert et a été retiré à la mi-temps pour Luis Diaz.

Avec un changement de formation pour la seconde période, Liverpool était beaucoup plus dynamique et égalisait grâce à l’arrivée à bout portant de Cody Gakpo avant qu’Andy Robertson et un but contre son camp de Hugo Bueno en fin de match ne complètent le retournement.

Klopp a déclaré que la fatigue de la fenêtre internationale avait joué un rôle dans le mauvais premier match de Liverpool, mais a déclaré que son équipe méritait finalement les trois points.

« Nous devons mieux jouer qu’en première mi-temps. Nous l’avons fait en seconde période, ce qui était le meilleur moment pour réagir », a déclaré Klopp à la BBC. « En première mi-temps, nous avons eu quelques problèmes physiquement, nous n’étions pas précis, nous n’étions pas bien.

« Nous avons essayé de savoir qui est prêt [after the international break] et ce n’était pas un choix parfait. La meilleure nouvelle, c’est que c’était fini et je pensais qu’on ne pouvait pas jouer pire. C’est pourquoi nous avons presque tout changé en seconde période, tactiquement et physiquement.

« Nous avons complètement contrôlé la deuxième mi-temps et c’était un très bon match à ce moment-là. Nous méritons de gagner à la fin, c’est clair. Nous avons marqué l’égalisation, avons continué à contrôler, avons continué à essayer et avons gagné le match, ce qui était énorme pour nous. »

À propos des difficultés de Mac Allister en première mi-temps, qui comprenaient le milieu de terrain qui a donné le ballon pour plusieurs contre-attaques des Wolves et qui a décroché un carton jaune, Klopp a déclaré : « Alexis avait fini. Carton jaune et il était épuisé.

« Nous savons maintenant à quel point Alexis est bon. Nous avons vu pendant la semaine où il avait le masque à oxygène, j’ai pensé à plusieurs reprises qu’il aurait dû le laisser là un peu plus longtemps. Il a eu de bons moments mais il en a aussi eu d’autres.

« Il n’a pas vraiment été déçu quand on l’a retiré, c’était plutôt un soulagement. »

Image:

Andy Robertson marque pour mettre Liverpool 2-1 contre les Wolves





Sur les quatre victoires de Liverpool cette saison, trois ont eu lieu par le biais d’un retour et Klopp affirme que même si ces situations ne sont pas idéales, les retournements de situation témoignent du caractère de son équipe en transition.

« Habituellement, tu apprends ces choses [such as character] un peu plus tard dans la saison. Nous avons appris très tôt », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes pas encore stables. Avec tous les changements que nous avons apportés et pour ce match d’aujourd’hui, comment pouvons-nous être stables ?

« Il est utile de renverser la situation chaque fois que cela se produit au cours d’une saison. Nous ne devrions pas venir si souvent dans cette situation, mais pour aujourd’hui, tout va bien. Il faut jouer aussi bien que possible, il semblait qu’en première mi-temps, nous ne pouvions pas jouer mieux. .

« Parfois la première mi-temps [after an international break] ils doivent se secouer les jambes. Nous devons travailler là-dessus. La réaction a été excellente. »

O’Neil : Dès que vous créez le chaos contre Liverpool, ils sont très bons

Pendant ce temps, le patron des Wolves, Gary O’Neil, a dû regretter une erreur de Jose Sa pour le deuxième but de Liverpool. Le gardien a tenté de lancer une contre-attaque d’un coup de pied hors des mains mais n’a envoyé le ballon qu’à Robertson qui a combiné avec Mohamed Salah avant de marquer un but décisif.

« Si vous regardez les deux équipes et l’écart de qualité, il faudra un gros effort pour combler cela et je pensais que nous y parvenions depuis très longtemps », a-t-il déclaré.

« Vous savez que vous n’allez pas être la meilleure équipe contre Liverpool pendant tout le match et quand nous étions en tête, nous aurions pu prendre une ou deux de nos très bonnes situations. Ensuite, vous commencez à perdre un peu d’énergie, ils ont pris le contrôle, vous savez qu’il faut creuser et s’accrocher et nous étions à 1-1.

« Ensuite, nous prenons une décision étrange et créons un peu de chaos et encaissons un deuxième but. Dès que vous créez le chaos contre Liverpool, ils sont très bons. À partir de ce moment-là, ils créent beaucoup d’occasions. Jusqu’à 80 minutes pour Pousser Liverpool aussi près a été un gros effort de la part de tout le monde. »

Et après?

loups» Le prochain match est un voyage à Luton samedi – coup d’envoi à 15h. L’équipe de Gary O’Neil se rendra ensuite à Ipswich en Carabao Cup le 26 septembre – coup d’envoi à 19h45.

La prochaine sortie de Liverpool aura lieu à DEMANDER à Linz jeudi alors qu’ils débutent leur campagne en Ligue Europa – coup d’envoi à 17h45.

L’équipe de Jurgen Klopp revient ensuite en Premier League lorsqu’elle accueillera Jambon de l’Ouest le 24 septembre – coup d’envoi à 14h.