Jurgen Klinsmann donne son avis sur les éliminations du Brésil et de l’Angleterre

Les tirs au but manqués ont coûté au Brésil et à l’Angleterre leurs défaites en quart de finale de la Coupe du monde, et l’analyste de la FIFA Jurgen Klinsmann a partagé ses théories sur les deux matches lundi.

Le Brésil a eu trop peu de temps pour s’adapter mentalement après un but égalisateur de la Croatie à la 117e minute, puis a laissé trop tard pour utiliser Neymar lors de la fusillade, a déclaré Klinsmann.

Harry Kane, cependant, avait trop de temps, a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 1990 avec l’Allemagne de l’Ouest. L’attaquant anglais a dû attendre plus de deux minutes pour un examen vidéo avant d’envoyer sa tentative au-dessus du but de la France en fin de match lors de la défaite 2-1.

« Il y a beaucoup trop de temps qui passe avec les vérifications VAR », a déclaré Klinsmann, suggérant que le capitaine anglais « réfléchissait trop » lorsqu’il a finalement pris le penalty. “Si Harry avait la chance peut-être juste de poser le ballon et de le tirer, ce n’est pas grave.

“Vous arrivez au point où vous n’exécutez plus le penalty comme vous l’auriez fait peut-être juste après le coup de sifflet”, a déclaré le grand allemand lors d’un briefing de la FIFA pour analyser la Coupe du monde jusqu’à présent.

Le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde lors d’une séance de tirs au but qui a commencé quelques minutes après que la tête de l’équipe a été anéantie lors d’un match nul 1-1 contre la Croatie.

“Il n’y avait plus de temps pour s’installer et retrouver l’équilibre”, a déclaré Klinsmann, ajoutant que le Brésil ne pouvait pas “aborder la séance de tirs au but avec positivité dans l’esprit”.

Les pénalités ont commencé avec le gardien croate Dominik Livakovic qui a sauvé une tentative de l’attaquant brésilien Rodrygo. Neymar devait apparemment tirer le cinquième coup de pied du Brésil, mais il n’en a jamais eu l’occasion car la Croatie a remporté la fusillade 4-2.

“Donnez le ton avec le meilleur tireur de penalty que vous avez, puis descendez dans le classement”, a déclaré Klinsmann. “Peut-être que c’était une autre raison pour laquelle (le Brésil a perdu).”

Le taux d’arrêt global des gardiens de but faisant face à des tirs au but au Qatar était de 34% contre 25% il y a quatre ans en Russie, a noté Pascal Zuberbühler, analyste des gardiens de but de la FIFA.

L’ancien international suisse a déclaré que les gardiens de but s’étaient bien adaptés à un récent changement de règle les obligeant à garder une partie d’un pied touchant la ligne de but avant qu’un penalty ne soit tiré.

“Tout dépend du timing et du premier bon pas”, a déclaré Zuberbühler, les gardiens de but pouvant avancer de 1,5 mètre (yards) vers le ballon lorsqu’un penalty est tiré.

