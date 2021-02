La star d’EMMERDALE, Jurell Carter, a critiqué des célébrités pour avoir « fait la promotion » du vaccin Covid et a faussement prétendu qu’il était « expérimental ».

L’acteur – qui joue Nate Robinson dans le feuilleton d’ITV – a choqué les fans avec son message à ses 10 000 followers.

La star d’Emmerdale a écrit: «Si vous voulez prendre ce vaccin EXPÉRIMENTAL, allez-y, mais ne commencez pas à pousser les gens à le prendre ou à en faire la promotion.

«Je vois même que d’autres diabolisent les autres pour ne pas le vouloir.»

Il a ajouté: «Votre corps, votre décision, mon corps, ma décision.

« L’aveugle guide l’aveugle. Et je ne suis pas là pour ça.

En décembre, l’acteur a publié d’autres fausses déclarations sur le vaccin et jeté le doute sur sa sécurité.

The Sun a contacté ITV pour commenter.

Les vaccins ont été rigoureusement testés avec des essais en trois étapes et les résultats ont été examinés par des pairs avant d’être approuvés par le régulateur britannique de la santé, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Le feuilleton ITV a été contraint d’arrêter la production après une épidémie de covid dans les studios de Leeds.

Un nettoyage en profondeur a été entrepris pour assurer la sécurité des autres acteurs et de l’équipe après la reprise du tournage.

Les patrons d’ITV ont décidé de suspendre la production des deux savons le mois dernier pour donner une pause au personnel pendant la pandémie.

Une source a déclaré: «Ce fut une année vraiment difficile pour les deux savons. Ils ont dû traverser la période la plus difficile de l’histoire de la télévision.

«Tout le monde a décidé qu’une pause s’imposait, ce qui est presque sans précédent.

«Les scénaristes planifient longtemps à l’avance, et il y a certaines choses qu’ils auraient espéré pouvoir écrire plus tard dans l’année.

« Mais les scènes qui impliquent des baisers, des bagarres et tout ce qui brise vraiment la distanciation sociale sont pour le moment supprimées. Il a donc fallu des réécritures.

Nate d’Emmerdale s’échappe de prison avec une peine avec sursis

« Les deux savons ont les meilleurs écrivains du secteur, ils vont donc utiliser ce temps pour se rafraîchir, faire le point et réfléchir à la manière dont ils peuvent raconter les histoires de la manière la meilleure et la plus sûre. »

Une porte-parole d’Emmerdale a déclaré à l’époque: «Nous avons interrompu le tournage sur Emmerdale la semaine dernière en raison de certains membres de l’équipe testés positifs pour Covid 19.

«Nous avons effectué des mesures de suivi et de traçabilité appropriées sur ces cas et entrepris un nettoyage intensif du bâtiment de production, tout en renforçant les protocoles de santé et de sécurité que nous avons mis en place.