Juré #2 : le cas curieux du film disparu de Clint Eastwood | Clint Eastwood

Il y a un mystère au cœur de Juror #2, le 40e film réalisé par Clint Eastwood et – étant donné qu’il a aujourd’hui 94 ans – probablement le dernier.

L’énigme ne réside pas dans l’intrigue, un thriller judiciaire dans lequel le père de famille Nicholas Hoult fait partie du jury dans une affaire de délit de fuite dans laquelle il est particulièrement bien placé pour acquitter l’accusé, car, comme l’indique la bande-annonce, il l’a réellement fait.

C’est plutôt le destin du film lui-même. Les fans d’Eastwood au Royaume-Uni n’auront aucun problème à voir Juror#2, qui bénéficie d’une large diffusion dans plus de 300 cinémas à travers le pays. Cependant, aux États-Unis, le film est projeté dans moins de 50 cinémas.

Commencer modestement, puis déployer à l’échelle nationale est une stratégie courante pour les films positionnés comme prétendants à des récompenses. Ce n’est pourtant pas le cas de Juror#2, qui n’étendra pas son numéro d’écran – et n’apparaît même pas sur Warner Bros pour votre considération site Internet, son portail pour les candidats aux Oscars.

Plus étrange encore, Warners a déclaré qu’elle ne publierait pas les recettes du film au box-office – une décision presque sans précédent pour une sortie en salles – et que le film serait probablement diffusé en streaming avant la fin du mois.

Lors de la première du film au festival AFI la semaine dernière, Eastwood était introuvable, laissant à Hoult et à sa co-vedette Toni Collette le soin de parcourir le tapis rouge et de lancer un cri du public au réalisateur : « Nous t’aimons, Clint ! »

Son absence a amené beaucoup à conclure que le nonagénaire était malade, son état de santé s’étant aggravé par la mort subite en juillet de sa compagne, Christina Sandera, 61 ans, et l’arrestation en octobre de sa fille, Francesca, pour violence conjugale.

Pourtant, Eastwood est en fait signalé être à nouveau en couple, et un poste sur son compte officiel X du 15 octobre montre le cinéaste souriant dans une veste en cuir et, selon la légende, « retournant au travail, révisant les scénarios dans son Malpaso ». [o]bureaux ».

Le Guardian a contacté Warners et les représentants d’Eastwood pour commentaires.

En plus d’être constamment prolifique, la carrière d’Eastwood a, dans l’ensemble, été rentable à la fois commercialement et critiquement pour Warner Bros, avec qui il travaille depuis six décennies. Il y a moins de 20 ans, Million Dollar Baby remportait les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, de l’actrice et du meilleur acteur dans un second rôle, et remportait 216 millions de dollars dans le monde entier.

En 2014, Warners a sorti le film le plus rentable d’Eastwood à ce jour : American Sniper, avec Bradley Cooper, qui a rapporté 547 millions de dollars sur son budget de 59 millions de dollars et a obtenu six nominations aux Oscars.

Depuis, ses films ont connu des performances plus modestes, mais certains ont été de véritables succès – le drame sur le crash aérien Sully a rapporté 240 millions de dollars – et aucun n’a été un échec catastrophique. Des initiés suggèrent que le nouveau PDG de Warners, David Zaslav, a été consterné par les chiffres tièdes de Cry Macho, le néo-western d’Eastwood de 2021, qui n’a récupéré que la moitié de son budget de 33 millions de dollars.

Pourtant, le film est sorti à une époque où de nombreux cinémas aux États-Unis restaient fermés et où le public – en particulier parmi une population plus âgée – hésitait à s’y aventurer. Une sortie en streaming simultanée sur HBO Max a rendu la décision encore plus facile pour les parieurs hésitants.

Une interview du Wall Street Journal avec Zaslav publiée au printemps suivant, un mois après le début de son mandat, rapporte que le PDG était cinglant envers les dirigeants de Warners sur les raisons pour lesquelles ils ont donné leur feu vert à Cry Macho : ils se sentaient « redevables » envers Eastwood en raison de sa longue relation avec le studio. .

Zaslav aurait répondu en disant qu’ils « ne devaient de faveurs à personne » avant de citer Jerry Maguire : « Ce n’est pas du show friends, c’est du show business. »

De gauche à droite : Eduardo Minett, Natalia Traven et Clint Eastwood dans une scène de Cry Macho. Photographie : Claire Folger/AP

Certes, les circonstances de la libération du juré n°2 indiquent une certaine froideur entre la tête des Warner et l’un de leurs poneys primés, qui pourrait être mis au pâturage prématurément.

Zaslav est également sous la pression du fiasco inattendu du film Joker le mois dernier : Folie à Deux, qui a coûté 200 millions de dollars (plus des dépenses de marketing substantielles), a fait une ouverture remarquée au Festival du film de Venise, mais n’a pas réussi à toucher ni les critiques ni le public – contrairement à ses multiples films. -Prédécesseur d’un milliard de dollars oscarisé.

Le succès contrasté d’Oppenheimer sera également toujours cuisant : Christopher Nolan a mis un terme à sa longue relation avec le studio en 2021 à cause de leur nouvelle stratégie de streaming simultané jour après jour, ce qui signifie que son nouveau film a été distribué par Universal Pictures – pour qui il a gagné 975 millions de dollars.

Pendant ce temps, Eastwood est de retour au travail pour réfléchir à son prochain projet en tant que réalisateur tout en travaillant également en tant que producteur sur une nouvelle version de son film The Gauntlet de 1977, avec Tom Cruise et Scarlett Johansson.

L’homme de 94 ans s’est vu refuser l’opportunité de remporter davantage de gloire aux Oscars avec le juré n°2. Pourtant, rares sont ceux qui parieraient contre son retour un jour sur le podium.