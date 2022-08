Jurassic World Dominion commencera enfin à diffuser le mois prochain

Dominion du monde jurassique sorti en salles (et uniquement en salles) le 10 juin. Depuis lors, il a passé plus de temps dans les salles avant d’être diffusé que tout autre film sorti par son distributeur, Universal, depuis le début de la pandémie. Mais vendredi, Universal a détaillé comment et quand Jurassic World Dominion sera disponible en streaming avec un abonnement moins cher que le prix de 20 $ pour l’acheter en ligne.

Où sera diffusé Jurassic World Dominion ?

Dominion du monde jurassique diffusera en premier sur Paon. Universal Pictures est le distributeur du film, et Peacock et Universal appartiennent à la même société, NBCUniversal de Comcast. La société a mis en place un arrangement pour que Peacock soit le premier endroit qui diffuse des films Universal.

C’est quand la date de sortie du streaming ?

Peacock commencera à diffuser Jurassic World Dominion le 2 septembre. Le service diffusera la coupe théâtrale standard du film ainsi qu’une version étendue avec 14 minutes supplémentaires et une ouverture alternative. Peacock annonce également qu’il aura des images des coulisses de la réalisation du film, ainsi qu’un court métrage original intitulé Battle at Big Rock.

Quels autres films jurassiques sont diffusés là-bas?

Un jour avant que Jurassic World Dominion n’atterrisse sur Peacock, le service ajoutera également des films antérieurs de la franchise à sa bibliothèque : Jurassic Park, The Lost World et Jurassic Park 3 rejoindront le catalogue le 1er septembre.

Mais Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom ne sont disponibles sur aucun service de streaming par abonnement régulier pour le moment.

Jurassic World Dominion sera-t-il gratuit en streaming sur Peacock ?

Non – comme tous les autres nouveaux films Universal qui sont sortis en streaming sur Peacock, Jurassic World Dominion sera derrière le paywall du service.

Mais certaines personnes peuvent être éligibles à un accord pour surmonter ce mur de paiement sans frais supplémentaires.

En règle générale, vous aurez besoin de l’un des deux niveaux d’abonnement payant de Peacock pour regarder Jurassic World Dominion, soit un compte Premium de 5 $ par mois, soit un compte Premium Plus de 10 $ par mois. La principale différence entre ces deux niveaux est que le moins cher inclut la publicité et le plus cher est sans publicité. (Peacock a également un niveau entièrement gratuit avec des publicités, mais il ne déverrouille pas Jurassic World Dominion ni aucune des autres programmes payants de Peacock comme Yellowstone, Matchs de Premier League, WWEThe Office et d’autres trucs populaires.)

Cependant, Peacock propose des offres qui pourraient réduire – voire éliminer – le coût d’être un membre premium. Si vous payez déjà pour Comcast, Cox ou Spectrum, vous pourrez peut-être en obtenir un Abonnements premium de Peacock sans frais supplémentaires.