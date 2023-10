Jurassic Park Lego Peacock Revue spéciale: une réimagination mignonne

Légo et parc jurassique avoir une longue et une relation solide, qui couvre toutes sortes de ensembles Lego réels ainsi que des émissions de télévision animées. Mais l’original n’a jamais été parc jurassique le film a été réinventé en Lego, jusqu’à maintenantet les résultats sont parfaitement agréables.

Les jouets de cette semaine proviennent directement d’un multivers de folie marketing

Jurassic Park : le récit non officiel est une offre spéciale exclusive à Peacock qui a récemment été ajoutée au service. Ça raconte l’histoire de celui de Steven Spielberg parc jurassique en flashback de la narration de Ian Malcolm, mais avec une animation à base de Lego et en 22 minutes.

Le qualifier de « non officiel » est clairement une blague, car non seulement le spécial utilise pleinement la partition légendaire de John Williams et contient toutes les iconographies officielles et authentiques, mais tous les moments les plus mémorables du film y sont également intégrés. . C’est une montre très vive et nostalgique, qui ne rend pas service à l’histoire globale, mais qui fonctionne néanmoins grâce à son attention portée à ces rythmes inoubliables avec humour à chaque instant.

Une partie de l’humour prend la forme de blagues typiques et familiales. Une partie se présente sous la forme d’œufs de Pâques plus profonds et même de quelques camées. Mais les plus grands rires et les meilleurs moments uniques à cette spéciale se produisent chaque fois que quelque chose de terrible ou de dégoûtant se produit dans le film. Comme lorsque Denis Nedry est tué par le Dilophosaure, Muldoon se fait manger par un vélociraptor, ou Ellie Sattler fouille dans un gros tas de merde de dinosaure. Chaque fois qu’un moment comme celui-ci se produit, la série passe rapidement au Lego Ian, qui donne une excuse amusante et classée G pour expliquer pourquoi ils ne le montrent pas. C’est très intelligent.

Les fans du film original seront un peu frustrés par certains des changements les plus importants qui doivent être apportés pour que l’histoire dure 22 minutes, et il y a même un trou dans l’intrigue exaspérant impliquant le personnage de Samuel L. Jackson (qui semble survivre à cette version de l’histoire pour ensuite disparaître comme par magie sans mention). De plus, le spécial se concentre vraiment principalement sur l’histoire elle-même avec seulement une utilisation occasionnelle de son caractère Lego, laissant une grande partie de ce qui rend ce récit unique semble superflu (les rares moments où il est entièrement Lego sont un autre point fort). Cependant, tout cela est mineur et très pardonnable se plaint d’un projet c’était clairement conçu dans un seul but : to apporte une partie de la merveille de parc jurassique à un public beaucoup plus jeune. jen ce but, le spectacle est réussi.

Jurassic Park : le récit non officiel est maintenant sur Peacock. Regardez-le ici.

