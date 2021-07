Jurassic Lovers se réjouit alors que l’exposition de la ville britannique présente des dinosaures Lego

Si vous aviez déjà vu un dinosaure dans la vraie vie, votre cœur battrait à coup sûr et vous courriez pour votre vie, sans garantie de pouvoir vous sauver. Cependant, lorsque vous pensez aux legos, vous pouvez penser à des mini-personnages si mignons à regarder. Que se passe-t-il si nous combinons la peur des dinosaures et la gentillesse des legos ? Maintenant, un artiste basé au Royaume-Uni, Warren Elsmore, qui prétend être un fan de Lego depuis toujours, présente une exposition des créatures majestueuses de l’ère jurassique, toutes fabriquées en Lego. Le spectacle sera exposé du 19 juillet au 30 août à Norwich, une ville du nord-est de l’Angleterre qui montre son amour pour les créatures du Jurassique.

Créée par Elsmore, l’exposition Brick Dinos présentera plus de 500 000 blocs et éléments lego standard. Un seul modèle de Masiakasaurus, un dinosaure ressemblant à un lézard, est composé de 30 000 briques lego et d’une hauteur similaire à celle des humains.

« Construire des dinosaures en Lego est un très beau défi, car, évidemment, les briques lego sont carrées, et la plupart des dinosaures ne le sont pas », a déclaré Elsmore à la BBC.

Selon Elsmore, ce n’est pas seulement la forme qui est un défi, la conception des modèles prend également beaucoup de temps. Ensuite, une fois la conception terminée, il faut environ quatre à cinq mois pour construire réellement les modèles. Fasciné par les briques Lego depuis son enfance, Elsmore affirme qu’il n’y a pas de limite à ce que l’on peut construire avec des briques Lego.

Dans les images de l’exposition, des modèles lego des bêtes peuvent être vus avec des arbres et leur environnement, qui est également construit tout en lego. Un autre modèle montre un dinosaure volant, qui a des plumes de lego colorées et des yeux jaunes.

L’exposition rend également hommage à Dippy, une réplique en fonte plastique d’os fossilisés de Diplodocus carnegii, un dinosaure nord-américain au long cou et à la longue queue. Dippy, la bête en plastique moulé, est l’arrêt de la cathédrale de Norwich de sa tournée au Royaume-Uni. Le spectacle vient après deux récents spectacles de dinosaures dans la ville, d’abord une exposition de T. rex colorés, puis le célèbre Dippy lui-même.

