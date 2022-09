Il y a environ 150 millions d’années, dans ce qui est aujourd’hui l’Utah, un animal a abattu une petite grenouille et une salamandre. Il a ensuite perdu son déjeuner. Avance rapide jusqu’aux temps modernes, lorsqu’une équipe de paléontologues a identifié et étudié le vomi fossilisé, révélant un mystère en cours de route.

Les chercheurs ont publié un étude sur le vomi dans la revue Palaios tard le mois dernier. Les scientifiques ont trouvé des os de grenouille, dont certains provenaient probablement d’un têtard, et des morceaux d’une salamandre. “Des aspects de ce nouveau fossile, liés à la disposition et à la concentration des os dans le gisement, au mélange d’animaux et à la chimie des os et de la matrice, suggèrent que le tas d’os a été régurgité par un prédateur”, a-t-il ajouté. Les parcs d’État de l’Utah ont déclaré dans un communiqué mardi.

Brian Engh



C’était le vomi de qui ? Le vomi remonte au Jurassique supérieur, une époque où des dinosaures comme le Brachiosaurus géant et le Stegosaurus blindé erraient encore. Bravo à ReBecca Hunt-Foster, paléontologue au Dinosaur National Monument dans l’Utah, pour avoir inventé l’expression “Jurassic Barf”. Cependant, le vomi ne vient pas d’un dinosaure.

Le site fossilifère, célèbre pour ses vestiges végétaux, était autrefois un étang, abritant des amphibiens et des poissons. Les chercheurs ont découvert que c’était le poisson-castor qui vomissait le plus. Il est possible que l’ancien poisson se soit levé pour distraire un prédateur. Les parcs d’État de l’Utah ont noté que les paléontologues ont qualifié en plaisantant la découverte de fossile de “têtard à vomissement de poisson”.

Bien qu’il se soit produit il y a plusieurs millions d’années, le vomi représente une scène familière.

“Il y avait trois animaux que nous avons encore aujourd’hui, interagissant de manière également connue aujourd’hui parmi ces animaux – des proies mangées par des prédateurs et des prédateurs peut-être poursuivis par d’autres prédateurs”, a déclaré le co-auteur de l’étude John Foster, conservateur de l’Utah Field House. du musée du parc d’état d’histoire naturelle. “Cela en soi montre à quel point certains écosystèmes anciens étaient similaires à des endroits sur Terre aujourd’hui.”

Les chercheurs espèrent trouver d’autres fossiles similaires dans la formation Morrison de l’Utah, une couche d’histoire qui préserve également de nombreux restes de dinosaures. Puke ne semble peut-être pas le sujet de paléontologie le plus glamour, mais c’est une fenêtre fascinante (et légèrement grossière) sur la vie d’il y a longtemps.